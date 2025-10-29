Ольга Щетинина: "Главное сейчас — не только подвести итоги, а понять, какие решения нужны дальше"

"На окружном форуме «Единой России" "Есть результат!" в Нижнем Новгороде продолжили вместе обсуждать, на чем важно сосредоточить усилия в ближайшие годы", - заявила сенатор РФ Ольга Щетинина, комментируя итоги прошедшего на Нижегородской ярмарке 25 марта окружного отчетно-программного форума партии.
"Говорили об итогах народной программы в части поддержки семей, детей, молодежи. За последние годы удалось обеспечить доступность детских садов, создать более миллиона новых мест в школах, отремонтировать свыше 6,5 тысячи школ, открыть 263 молодежных центра, вовлечь миллионы ребят в волонтерскую деятельность через ДОБРО.РФ, развивать кампусы и спортивную инфраструктуру", - отметила сенатор.
По ее словам, главное сейчас - не только подвести итоги, а понять, какие решения нужны дальше.
"Среди прозвучавших на форуме предложений - капитальный ремонт детских садов, продолжение строительства школ, увеличение передовых инженерных школ с 50 до 100 к 2030 году, создание новых лабораторий под руководством молодых ученых, ранняя профориентация в школах и более бережное отношение к нагрузке учеников и учителей, развитие связки "школа - техникум - университет - предприятие", поддержка студенческих стартапов и инициативного бюджетирования, отдельные условия для развития кампусов, развитие наставничества, спорта, программы ГТО и туристской инфраструктуры. Сбор предложений в народную программу продолжается - только за последний месяц их уже более 20 тысяч", - отметила Ольга Щетинина.
