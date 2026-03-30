Скрининг при беременности: как врачи следят за здоровьем мамы и малыша Общество

Фото: Александр Воложанин

Здоровье ребенка во многом определяется еще до его рождения. Современная медицина позволяет выявлять серьезные врожденные и генетические нарушения на самых ранних этапах – во время беременности и сразу после появления малыша на свет. Для этого используются пренатальный и неонатальный скрининги, которые помогают врачам вовремя заметить возможные проблемы и начать лечение.

О том, как работают эти обследования и почему они важны, рассказала Ольга Мануйленко, главврач городской клинической больницы №40 и ведущий специалист по акушерству и гинекологии областного минздрава.

Даже если будущая мама ведет здоровый образ жизни, правильно питается и соблюдает рекомендации врачей, полностью исключить риски для ребенка невозможно. Некоторые факторы, в том числе генетические особенности, не зависят от женщины. Именно поэтому во время беременности проводится пренатальный скрининг. Это комплексное обследование, которое проходит каждая беременная женщина, вставшая на учет в женской консультации.

Скрининг проводится трижды – в первом, втором и третьем триместрах. Он включает ультразвуковое исследование и анализ крови. Основная задача такого обследования – выявить женщин с повышенным риском рождения ребенка с хромосомными нарушениями. При обнаружении рисков пациентку направляют к врачу-генетику для дополнительной диагностики.

Важно понимать, что высокий риск – это не окончательный диагноз. Это лишь основание для более детального обследования, которое помогает уточнить состояние плода и либо подтвердить, либо исключить патологию.

С помощью пренатального скрининга можно выявить ряд серьезных заболеваний. В их числе синдром Дауна, синдром Эдвардса и синдром Патау. Также обследование позволяет обнаружить тяжелые врожденные аномалии развития, например отсутствие головного мозга или дефекты брюшной стенки.

Кроме того, комбинированный скрининг первого триместра дает врачам возможность оценить вероятность осложнений беременности. Среди них задержка роста плода, преэклампсия и риск преждевременных родов.

После рождения ребенка обследования не заканчиваются. Уже в первые дни жизни проводится неонатальный скрининг – массовое тестирование новорожденных на наследственные заболевания. Он направлен на выявление пяти болезней: фенилкетонурии, гипотиреоза, муковисцидоза, адреногенитального синдрома и галактоземии. Особенность этих заболеваний в том, что они могут возникнуть даже у детей здоровых родителей, если те являются носителями измененных генов.

Если оба родителя являются носителями, вероятность рождения ребенка с заболеванием возрастает. "Скрининг позволяет как можно раньше выявить болезнь у новорожденного и, что самое главное, своевременно начать лечение", – заключила врач.

