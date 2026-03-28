В ННГАСУ связали сход грунта на Зеленском съезде с активным снеготаянием Общество

В Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете объяснили причины оползня, произошедшего на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде. По мнению специалистов, основным фактором стало интенсивное таяние снега.

Накануне днем на участке произошел сход грунта, из-за чего движение транспорта было частично ограничено. Дорожные службы оперативно приступили к расчистке проезжей части, а также начали проверять прилегающие территории на риск повторных смещений. Работы не прекращались даже ночью.

Официальный представитель ННГАСУ Илья Реушкин отметил, что природные склоны в Нижнем Новгороде, особенно в районах с развитой овражно-балочной системой, традиционно подвержены опасным геологическим процессам. Среди них наиболее распространены оползни, которые создают сложности для городских служб и требуют значительных усилий при ликвидации последствий.

Он пояснил, что весенний период характеризуется естественной активизацией таких процессов.

"Весна — это время, когда оползни начинают проявляться чаще из-за перехода температур через ноль. Таящий снег насыщает верхние слои грунта влагой, что приводит к образованию поверхностных оползней — оплывин. Более опасные, глубокие оползни могут возникнуть при сочетании снеготаяния с дождями, когда переувлажнение затрагивает не только поверхность, но и более глубокие слои", — рассказал Реушкин.

По оценке специалистов, произошедший на Зеленском съезде оползень можно отнести именно к поверхностному типу. Вероятнее всего, он возник из-за быстрого таяния снега на склоне, который сильнее всего прогревался солнцем. В результате грунт переувлажнился, что и привело к его смещению.

В архитектурно-строительном университете также обратили внимание, что в текущем году объем осадков значительно превысил норму, что подтверждается данными Росгидромета, МЧС и других ведомств. Именно этот природный фактор во многом стал причиной произошедшего и в определенной степени объясняет ситуацию.