Нижний Новгород — в лидерах по высоте снежного покрова в России

Нижний Новгород среди городов с самым высоким снежным покровом в стране. Сопоставимые значения сейчас фиксируются лишь в отдельных территориях, включая Камчатку, пишет ТАСС по ссылкой на "Центр Фобос".
Как сообщили специалисты, по состоянию на утро 16 февраля в столице Приволжья высота снега составляет 74 см.
Выше только в Петропавловске-Камчатском, где высота снежного покрова достигает 157 см.
Высокие сугробы сохраняются и в других городах. В Мурманске, самом северном городе России, высота снега достигает 49 см. В Екатеринбурге зафиксировано 44 сантиметра, в Москве — 43. В Санкт-Петербурге снежный покров составляет 26 см. В Якутске высота сугробов равна 24 сантиметрам.
В то же время в самом южном городе России Дербенте снег отсутствует. В Ростове-на-Дону его высота держится на уровне около 7 см.
Напомним, за прошедшие сутки дорожные службы вывезли с нижегородских улиц около 20 тысяч кубометров снега.
Ранее сообщалось, что еще 32,7 млн рублей направили на уборку снега в Нижнем Новгороде.
