  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
28 марта 2026 13:55 Общество
Ряд населенных пунктов Кстовского района останется без воды 31 марта

Подачу холодной воды приостановят в нескольких населенных пунктах Кстовского района 31 марта, предупредили в АО "Объединенный коммунальный оператор". 

Отключения затронут деревню Кусаковка, село Ближнее Борисово, поселки Дружный, Кудьма и Новинки, а также Кудьминскую промзону и жилой комплекс "Окский берег". Причина - ремонт водопроводной камеры в Ближнем Борисове.

Подачу воды приостановят с 9:00 и до завершения работ. Точные сроки восстановления водоснабжения не уточняются.

Жителям рекомендуют заранее сделать запасы воды. Также в день отключения будет работать автоцистерна, где можно будет набрать воду. Оставить заявку на подвоз воды можно по телефону +7 (831) 277-22-22.

Напомним, что в начале марта воду массово отключили в Сормовском районе. Там велись плановые ремонтные работы, которые в итоге завершили досрочно. 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АО "ОКО" водопровод Кстовский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных