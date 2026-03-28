Ряд населенных пунктов Кстовского района останется без воды 31 марта Общество

Подачу холодной воды приостановят в нескольких населенных пунктах Кстовского района 31 марта, предупредили в АО "Объединенный коммунальный оператор".

Отключения затронут деревню Кусаковка, село Ближнее Борисово, поселки Дружный, Кудьма и Новинки, а также Кудьминскую промзону и жилой комплекс "Окский берег". Причина - ремонт водопроводной камеры в Ближнем Борисове.

Подачу воды приостановят с 9:00 и до завершения работ. Точные сроки восстановления водоснабжения не уточняются.

Жителям рекомендуют заранее сделать запасы воды. Также в день отключения будет работать автоцистерна, где можно будет набрать воду. Оставить заявку на подвоз воды можно по телефону +7 (831) 277-22-22.

Напомним, что в начале марта воду массово отключили в Сормовском районе. Там велись плановые ремонтные работы, которые в итоге завершили досрочно.