Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Общество

Холодную воду отключат в Сормове 11 марта: список адресов

10 марта 2026 16:40 Общество
Холодную воду отключат в Сормове 11 марта: список адресов

11 марта в Сормовском районе Нижнего Новгорода запланированы ремонтные работы на водопроводной линии в районе дома №19А по улице Новые Пески. В связи с этим в ряде жилых домов будет приостановлена подача холодной воды. В зону ограничения также входят школа №156 и детские сады №215, №95 и №301. Об этом сообщили в АО "ОКО".  

Ограничения будут действовать с 10:00 до 18:00. Под отключение попадут следующие адреса: 

  • улица Академика Вавилова, 142, 144, 14;
  • улица Андреева, 18А, 20, 22, 30, 41, 43, 45, 55;
  • улица Биробиджанская, 17;
  • улица Волжская, 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 40, 40/1, 40/2;
  • улица Дубравная, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
  • улица Красносормовская, 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 4Б (школа №156), 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 10, 10А, 12, 12А, 12Б (детский сад №215), 14, 14А, 16, 16А;
  • улица Меднолитейная, 40А, 47, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 62;
  • улица Метро, 40;
  • улица Новые Пески, 10, 11А, 39, 43А, 72А, 76;
  • улица Планетная, 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 4В, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 10А, 10Б, 10В, 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 12В, 13, 14, 14А, 14Б, 14В, 15, 15А, 16, 16А, 16Б, 16В, 17, 17А, 18, 18А, 18Б, 18В, 19, 19А, 20, 20А, 20В, 22, 22А, 22Б, 22В, 24, 24А, 24В, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 34А, 35, 35А, 35Б, 36, 37, 38, 38А (детский сад №95), 39;
  • улица Полесская, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 (детский сад №301), 18, 19, 20, 21, 22;
  • улица Ясная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 31, 32, 33, 34.  

Кроме того, холодное водоснабжение будет ограничено на котельные по адресам: улица Планетная, 8В и улица Дубравная, 18. В период проведения работ параметры подачи горячей воды от этих источников будут снижены.  

Для обеспечения жителей питьевой водой организуют дежурство автоцистерны, которая будет передвигаться по адресам в соответствии с обращениями абонентов. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону 277-22-22.  

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде водооткачивающая техника и бригады переведены в режим круглосуточной готовности в связи с ожидаемым потеплением.

Теги:
АО "ОКО" водопровод Ремонтные работы
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных