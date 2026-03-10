Холодную воду отключат в Сормове 11 марта: список адресов

11 марта в Сормовском районе Нижнего Новгорода запланированы ремонтные работы на водопроводной линии в районе дома №19А по улице Новые Пески. В связи с этим в ряде жилых домов будет приостановлена подача холодной воды. В зону ограничения также входят школа №156 и детские сады №215, №95 и №301. Об этом сообщили в АО "ОКО".
Ограничения будут действовать с 10:00 до 18:00. Под отключение попадут следующие адреса:
Кроме того, холодное водоснабжение будет ограничено на котельные по адресам: улица Планетная, 8В и улица Дубравная, 18. В период проведения работ параметры подачи горячей воды от этих источников будут снижены.
Для обеспечения жителей питьевой водой организуют дежурство автоцистерны, которая будет передвигаться по адресам в соответствии с обращениями абонентов. Заявки на подвоз воды принимаются по телефону 277-22-22.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде водооткачивающая техника и бригады переведены в режим круглосуточной готовности в связи с ожидаемым потеплением.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+