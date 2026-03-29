Арзамасскую городскую больницу №1 возглавил Алексей Токарев Общество

Фото: Соцсети Арзамасской городской больницы №1

В городской больнице №1 Арзамаса произошли кадровые изменения: Людмила Ивановна Красникова покинула пост главного врача, чтобы сосредоточиться на наставничестве. Об этом рассказали в медучреждении.

За свою карьеру, продолжавшуюся 40 лет, Людмила Ивановна накопила богатый опыт: она — врач высшей категории и кандидат медицинских наук, 25 лет проработала на должности главного врача больницы.

Коллеги, представители регионального Минздрава и администрация города выразили признательность за её многолетний труд и значительный вклад в развитие учреждения.

Теперь обязанности главного врача исполняет Алексей Васильевич Токарев. Он много лет проработал хирургом в системе государственного здравоохранения, в том числе в Больнице скорой медицинской помощи им. М.Ф. Владимирского, где, по его собственному признанию, получил серьёзную профессиональную школу, научился принимать решения в самых сложных ситуациях и всегда ставить интересы пациента на первое место.

"Сегодня я полностью сфокусирован на работе в Арзамасской городской больнице №1. Для меня это не про бизнес, а про ответственность перед людьми и городом, в котором я живу и работаю. Огромное спасибо Людмиле Ивановне Красниковой, которая передаёт из своих чутких рук больницу высокого уровня, и остаётся в больнице моим наставником", - написал Алексей Токарев в своих соцсетях.

