Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Арзамасскую городскую больницу №1 возглавил Алексей Токарев

Фото: Соцсети Арзамасской городской больницы №1

В городской больнице №1 Арзамаса произошли кадровые изменения: Людмила Ивановна Красникова покинула пост главного врача, чтобы сосредоточиться на наставничестве. Об этом рассказали в медучреждении.

За свою карьеру, продолжавшуюся 40 лет, Людмила Ивановна накопила богатый опыт: она — врач высшей категории и кандидат медицинских наук, 25 лет проработала на должности главного врача больницы.

Коллеги, представители регионального Минздрава и администрация города выразили признательность за её многолетний труд и значительный вклад в развитие учреждения.

Теперь обязанности главного врача исполняет Алексей Васильевич Токарев. Он много лет проработал хирургом в системе государственного здравоохранения, в том числе в Больнице скорой медицинской помощи им. М.Ф. Владимирского, где, по его собственному признанию, получил серьёзную профессиональную школу, научился принимать решения в самых сложных ситуациях и всегда ставить интересы пациента на первое место.

"Сегодня я полностью сфокусирован на работе в Арзамасской городской больнице №1. Для меня это не про бизнес, а про ответственность перед людьми и городом, в котором я живу и работаю. Огромное спасибо Людмиле Ивановне Красниковой, которая передаёт из своих чутких рук больницу высокого уровня, и остаётся в больнице моим наставником", - написал Алексей Токарев в своих соцсетях.

Напомним, ранее также сменились главврачи трёх ведущих нижегородских больниц — НОКБ, №5 и №33.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас Здравоохранение Назначения
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных