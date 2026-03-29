Арзамасскую городскую больницу №1 возглавил Алексей Токарев

Фото:
В городской больнице №1 Арзамаса произошли кадровые изменения: Людмила Ивановна Красникова покинула пост главного врача, чтобы сосредоточиться на наставничестве. Об этом рассказали в медучреждении.
За свою карьеру, продолжавшуюся 40 лет, Людмила Ивановна накопила богатый опыт: она — врач высшей категории и кандидат медицинских наук, 25 лет проработала на должности главного врача больницы.
Коллеги, представители регионального Минздрава и администрация города выразили признательность за её многолетний труд и значительный вклад в развитие учреждения.
Теперь обязанности главного врача исполняет Алексей Васильевич Токарев. Он много лет проработал хирургом в системе государственного здравоохранения, в том числе в Больнице скорой медицинской помощи им. М.Ф. Владимирского, где, по его собственному признанию, получил серьёзную профессиональную школу, научился принимать решения в самых сложных ситуациях и всегда ставить интересы пациента на первое место.
"Сегодня я полностью сфокусирован на работе в Арзамасской городской больнице №1. Для меня это не про бизнес, а про ответственность перед людьми и городом, в котором я живу и работаю. Огромное спасибо Людмиле Ивановне Красниковой, которая передаёт из своих чутких рук больницу высокого уровня, и остаётся в больнице моим наставником", - написал Алексей Токарев в своих соцсетях.Напомним, ранее также сменились главврачи трёх ведущих нижегородских больниц — НОКБ, №5 и №33.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+