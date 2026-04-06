Опубликован график перекрытий моста через дамбу Нижегородской ГЭС в апреле

Общество

06 апреля 2026 09:05 Общество
Нижегородская ГЭС опубликовала расписание временных ограничений движения по автодорожному мосту на период с 6 по 10 апреля. Информация размещена на официальной странице предприятия в соцсетях.

Ограничения будут действовать в ночные часы — с 21:00 до 03:00.

Каждое перекрытие продлится до 120 минут. При этом для пропуска транспорта предусмотрены интервалы продолжительностью 30 минут.

Водителей просят учитывать введенные ограничения при планировании поездок и заранее продумывать альтернативные маршруты.

Напомним, с 2023 года на мосту дамбы ведется капремонт. На время проведения работ организовано реверсивное движение, а транспортные потоки регулируются с помощью светофора. Кроме того, на дамбе функционирует новый пункт весогабаритного контроля грузового транспорта.

Сообщалось, что Ростехнадзор признал Нижегородскую ГЭС безопасной для эксплуатации. 

