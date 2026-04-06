Можно ли требовать долю в родительской квартире
Эксклюзив
Общество

Меры безопасности усилили в школах Кстова после сообщений об угрозах

06 апреля 2026 17:36 Общество
Меры безопасности усилили в школах Кстова после сообщений об угрозах

Руководство школ Кстовского района приняло дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности. Поводом стала информация о появлении в сети каналов, содержащих угрозы в адрес образовательных учреждений.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в районной администрации, мероприятия проводятся в соответствии с законодательством.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила в своем телеграм-канале, что в мессенджерах начали появляться каналы с угрозами, направленными против российских школ. Среди упомянутых городов она назвала Тверь, Ижевск и Кстово в Нижегородской области.

По ее словам, правоохранительные органы уже осведомлены о ситуации. Она также отметила, что через подобные каналы злоумышленники пытаются выйти на контакт с несовершеннолетними и склонить их к совершению противоправных действий.

