"Шинель №2": нижегородка хранила мертвых котят в морозилке Общество

Новая жуткая история с истязанием животных произошла в Нижнем Новгороде. Зоозащитники рассказали о местной жительнице, которая хранила тела котят в морозилке.

По словам волонтеров, хозяйка забирала животных якобы на передержку. Однако в действительности кошки находились в антисанитарии: в помещении были грязь, фекалии, стоял резкий трупный запах, а также находились тела погибших животных.

Во время осмотра квартиры в морозильной камере нашли мертвых новорожденных котят. Они лежали рядом с продуктами питания. Женщина заявила, что "не успевала их хоронить".

Всего в квартире насчитали более 45 живых кошек. На данный момент активистам удалось вывезти только двух животных. По оценке ветеринаров, их состояние крайне тяжелое, и шансы на выживание невелики.

Зоозащитники намерены вернуться, чтобы попытаться спасти остальных животных.

Ранее мы рассказывали о жителе Советского района, которого прозвали "живодером в шинели". Весной 2025 года в его квартире были обнаружены истощенные животные, а также останки собак и кошек. По предварительным данным, погибло не менее десяти животных. Позже следователи обнаружили останки и в квартире его матери. В отношении нижегородца возбудили уголовное дело. Сейчас он находится в психбольнице.