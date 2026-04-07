Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Последние новости рубрики Общество
07 апреля 2026 11:43
300 нижегородок стали участницами 2 сезона программы "Женское лидерство. Многодетные мамы"
07 апреля 2026 11:26
Проект гостиницы на Гребном канале повторно прошел экспертизу
07 апреля 2026 11:08
Три легковушки изъяли у нижегородцев из-за долгов
07 апреля 2026 11:02
Нижегородская область вошла в число лидеров по количеству победителей грантового конкурса Движения Первых
07 апреля 2026 10:52
"Шинель №2": нижегородка хранила мертвых котят в морозилке
07 апреля 2026 10:29
ГУАД ведет круглосуточный мониторинг ситуации с подтоплением нижегородских дорог
07 апреля 2026 10:27
Нижегородская область вошла в число лидеров по количеству заявок на конкурс "Знание.Авторы"
07 апреля 2026 10:26
Роман Марков встретился со студентами НИУ Президентской академии
07 апреля 2026 10:14
Какую поддержку оказывают бойцам СВО и их семьям в Нижегородской области
07 апреля 2026 09:12
15 тысяч человек посетили выставку-форум "Интурмаркет" в Нижнем Новгороде
Общество

"Шинель №2": нижегородка хранила мертвых котят в морозилке

07 апреля 2026 10:52 Общество
Шинель №2: нижегородка хранила мертвых котят в морозилке

Новая жуткая история с истязанием животных произошла в Нижнем Новгороде. Зоозащитники рассказали о местной жительнице, которая хранила тела котят в морозилке. 

По словам волонтеров, хозяйка забирала животных якобы на передержку. Однако в действительности кошки находились в антисанитарии: в помещении были грязь, фекалии, стоял резкий трупный запах, а также находились тела погибших животных.

Во время осмотра квартиры в морозильной камере нашли мертвых новорожденных котят. Они лежали рядом с продуктами питания. Женщина заявила, что "не успевала их хоронить".

Всего в квартире насчитали более 45 живых кошек. На данный момент активистам удалось вывезти только двух животных. По оценке ветеринаров, их состояние крайне тяжелое, и шансы на выживание невелики.

Зоозащитники намерены вернуться, чтобы попытаться спасти остальных животных.

Ранее мы рассказывали о жителе Советского района, которого прозвали "живодером в шинели". Весной 2025 года в его квартире были обнаружены истощенные животные, а также останки собак и кошек. По предварительным данным, погибло не менее десяти животных. Позже следователи обнаружили останки и в квартире его матери. В отношении нижегородца возбудили уголовное дело. Сейчас он находится в психбольнице. 

Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
