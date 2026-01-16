Саплина: нижегородский живодер в шинели остается в психбольнице Происшествия

Зоозащитница Лара Саплина опровергла информацию о том, что нижегородского живодера в шинели выписали из психиатрической больницы. Мужчина продолжает находиться в медучреждении.

Как рассказала Саплина, к соседям живодера несколько дней назад якобы приходила полиция, которая рассказала, что его выпустили из клиники. Однако это недостоверная информация.

""Шинеля" не выписали, у него идут суды, и находится он в психиатрической больнице на улице Ульянова. Это стопроцентная информация. Ее мне сказали врачи", - заявила активистка.

Напомним, мужчина был направлен на принудительную психиатрическую экспертизу по решению суда. В его отношении возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными.

Весной 2025 года в его квартире были обнаружены истощенные животные, а также останки собак и кошек. По предварительным данным, погибло не менее десяти животных.

Позже следователи обнаружили останки и в квартире его матери. Женщина работала профессором на кафедре уголовного права и процесса юрфака ННГУ. Отец подозреваемого ранее возглавлял кафедру конституционного и муниципального права того же вуза. Сам мужчина также в разное время был сотрудником университета.

Ранее сообщалось, что девочек, избивших лошадь в нижегородской спортшколе, исключили из учреждения.