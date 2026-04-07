Остатки лекарств нашли в нижегородском мясе

В мясной продукции, произведенной в Нижегородской области, нашли остатки лекарственных средств. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По данным ведомства, в образцах продукции компаний ООО "Амеди Волга" и ООО "Кулебакский мясокомбинат" выявили динитрокарбанилид и монензин. Эти вещества относятся к коцидиостатикам — препаратам, которые используют для профилактики и лечения кокцидиоза у птицы, свиней и крупного рогатого скота. Кроме того, их могут добавлять в корма для ускорения роста животных.

Присутствие таких препаратов в мясной продукции считается грубым нарушением технических регламентов Таможенного союза.

Декларации на выявленную продукцию были отозваны. Производителям также вынесли предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства.

