Правительство РФ рассмотрит увеличение лимита по семейной ипотеке

Правительство России рассматривает возможность повышения лимита по семейной ипотеке. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передаёт 360.ru. Он отметил, что в некоторых регионах текущий лимит не позволяет приобрести жильё, поэтому предлагается увеличить его с 6 млн рублей до 8 млн по всей стране.

Хуснуллин подчеркнул, что в крупных городах с текущим лимитом покупка квартиры становится затруднительной.

Кроме того, правительство рассматривает введение дифференцированной процентной ставки по семейной ипотеке, которая будет зависеть от количества детей в семье. Это предложение направлено на поддержку многодетных семей и стимулирование рождаемости.

Для определения реакции населения на возможные изменения в программе семейной ипотеки, правительство совместно с администрацией президента начало социологическое исследование. По его результатам будет принято окончательное решение о дальнейших действиях.

Напомним, с 1 февраля 2026 года в России вступили в силу новые правила семейной ипотеки, согласно которым льготная ипотека со ставкой 6% может быть оформлена только на одну семью. Ранее каждый из супругов мог взять отдельный кредит. Основные условия программы остаются прежними: первоначальный взнос от 20%, лимит кредита до 6 млн рублей (до 12 млн в столицах).