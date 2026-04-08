Можно ли требовать долю в родительской квартире
Последние новости рубрики Общество
08 апреля 2026 16:58
"Ростелеком" обучил госслужащих работе с ИИ в защищенной среде
08 апреля 2026 16:47
Урок мужества для нижегородских школьников провел ветеран СВО Равиль Равилов
08 апреля 2026 16:06
Нижний Новгород вышел в лидеры по обновлению трамвайного парка
08 апреля 2026 15:50
Правительство РФ рассмотрит увеличение лимита по семейной ипотеке
08 апреля 2026 15:36
Чинцов проверил строительство детсадов в Нижнем Новгороде
08 апреля 2026 15:28
Т2 запустила кампанию про "неприлично выгодную" реферальную программу
08 апреля 2026 15:24
Очереди на ЭКО ликвидировали в Нижегородской области
08 апреля 2026 15:11
Эксклюзив
Минздрав: шесть человек госпитализировали с отравлением в Урене
08 апреля 2026 14:37
Минлесхоз: в Нижегородской области выросли популяции лося и косули
08 апреля 2026 14:00
Эксклюзив
Более 1,5 тысячи бурых медведей насчитывается в Нижегородской области
Правительство РФ рассмотрит увеличение лимита по семейной ипотеке

Правительство РФ рассмотрит увеличение лимита по семейной ипотеке

Правительство России рассматривает возможность повышения лимита по семейной ипотеке. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передаёт 360.ru. Он отметил, что в некоторых регионах текущий лимит не позволяет приобрести жильё, поэтому предлагается увеличить его с 6 млн рублей до 8 млн по всей стране.

Хуснуллин подчеркнул, что в крупных городах с текущим лимитом покупка квартиры становится затруднительной.

Кроме того, правительство рассматривает введение дифференцированной процентной ставки по семейной ипотеке, которая будет зависеть от количества детей в семье. Это предложение направлено на поддержку многодетных семей и стимулирование рождаемости.

Для определения реакции населения на возможные изменения в программе семейной ипотеки, правительство совместно с администрацией президента начало социологическое исследование. По его результатам будет принято окончательное решение о дальнейших действиях.

Напомним, с 1 февраля 2026 года в России вступили в силу новые правила семейной ипотеки, согласно которым льготная ипотека со ставкой 6% может быть оформлена только на одну семью. Ранее каждый из супругов мог взять отдельный кредит. Основные условия программы остаются прежними: первоначальный взнос от 20%, лимит кредита до 6 млн рублей (до 12 млн в столицах).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

