Силовики задержали директора Арзамасского медколледжа: что известно

В Арзамасе возбуждено уголовное дело в отношении директора медицинского колледжа. Ее подозревают в присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере – по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Как сообщили в региональном управлении СК, расследование ведет первый отдел по расследованию особо важных дел.

По версии следствия, женщина фиктивно оформила на должность преподавателя свою знакомую. При этом та фактически не работала и никаких обязанностей не выполняла. Несмотря на это, зарплата ей начислялась. За два года сумма выплат превысила 1 млн рублей. Эти деньги, как считают следователи, директор присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Нарушения выявили сотрудники СК совместно с оперативниками УФСБ по Нижегородской области.

В ближайшее время подозреваемой планируют избрать меру пресечения.

Сейчас следователи продолжают работу – устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также собирают и закрепляют доказательства по делу.

Добавим, что, по данным регионального УФСБ, причиненный директором ущерб превысил 2 млн рублей.

Ранее стало известно, что бывшего аудитора Контрольно-счетной палаты региона посадили на 7,5 года за взятки.