В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
09 апреля 2026 18:40
Силовики задержали директора Арзамасского медколледжа: что известно
09 апреля 2026 18:31
Экс-аудитора нижегородской КСП посадили на 7,5 года за взятки
09 апреля 2026 17:50
Полицейские изъяли на Бору нелегальный алкоголь на 3,8 млн рублей
09 апреля 2026 16:41
Силовики нагрянули с обысками в Арзамасский медицинский колледж
09 апреля 2026 16:00
Экс-замглавы Нижнего Новгорода Сергей Егоров признался в получении взятки
09 апреля 2026 13:18
Экс-инспектор нижегородского АТИ получила штраф 2 млн рублей за коррупцию
09 апреля 2026 13:10
Сотрудница аптеки на Бору трижды упала в обморок и скончалась
09 апреля 2026 12:13
Экс-чиновник из Заволжья получил условку за махинации с контрактом
09 апреля 2026 11:14
Бизнесмена осудят за вырубку леса на 16 млн в Нижегородской области
09 апреля 2026 08:08
У экс-начальника ГАИ в Лыскове отобрали 2,6 млн рублей за BMW
Происшествия

Силовики задержали директора Арзамасского медколледжа: что известно

09 апреля 2026 18:40 Происшествия
Силовики задержали директора Арзамасского медколледжа: что известно

В Арзамасе возбуждено уголовное дело в отношении директора медицинского колледжа. Ее подозревают в присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере – по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Как сообщили в региональном управлении СК, расследование ведет первый отдел по расследованию особо важных дел.

По версии следствия, женщина фиктивно оформила на должность преподавателя свою знакомую. При этом та фактически не работала и никаких обязанностей не выполняла. Несмотря на это, зарплата ей начислялась. За два года сумма выплат превысила 1 млн рублей. Эти деньги, как считают следователи, директор присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению.

Нарушения выявили сотрудники СК совместно с оперативниками УФСБ по Нижегородской области.

В ближайшее время подозреваемой планируют избрать меру пресечения.

Сейчас следователи продолжают работу – устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также собирают и закрепляют доказательства по делу.

Добавим, что, по данным регионального УФСБ, причиненный директором ущерб превысил 2 млн рублей.

Ранее стало известно, что бывшего аудитора Контрольно-счетной палаты региона посадили на 7,5 года за взятки.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Арзамас СК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных