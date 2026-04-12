Нижегородская телебашня покажет световое шоу ко Дню космоса Общество

В День космонавтики, 12 апреля, нижегородская телебашня включит специальную архитектурно-художественную подсветку, посвященную одному из ведущих отечественных специалистов в области радиоастрономии, прикладной радиофизики и радиотехники Всеволоду Троицкому. Об этом сообщили в пресс-службе филиала РТРС.

Это уже второй выпуск "светового сериала" в рамках проекта "На волне открытий" (0+), который рассказывает о выдающихся ученых ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Проект приурочен к 110-летию университета и 25-летию РТРС. Иллюминация будет работать с 19:30 до 23:45 по московскому времени.

Грани телебашни украсят изображение Луны и световой орнамент, стилизованный под кратеры ее поверхности. Тематика выбрана не случайно: именно в области радиоастрономии Всеволод Троицкий защитил первую в стране диссертацию. Его исследования радиоизлучения Луны и свойств ее верхнего слоя, выполненные в Горьковском государственном университете и НИРФИ, легли в основу разработок самоходных шасси аппаратов серии "Луноход", радиотелескопов и первых отечественных радиометров, которые получили широкое применение, в том числе в медицинской диагностике.

Световой сценарий дополнит информация на медиафасаде телебашни: зрители увидят название проекта "На волне открытий" и бегущую строку с упоминанием ученого как пионера радиоастрономии и исследователя поверхности Луны.

Ректор ННГУ Олег Трофимов отметил, что Всеволод Троицкий был выдающимся ученым, чьи работы стали основой развития отечественной экспериментальной радиоастрономии. "Под его руководством защищено 25 кандидатских диссертаций, а ряд учеников стали докторами наук и получили признание как в России, так и за рубежом", — подчеркнул он.

Дополнительную информацию о биографии и научных достижениях Троицкого можно найти в изданиях Нижегородского областного информационного центра, посвященных героям проекта "На волне открытий".

Директор Нижегородского филиала РТРС Вячеслав Ульященко, в свою очередь, отметил, что вклад нижегородских ученых в освоение космоса трудно переоценить. "Ведь исследования космоса не только расширили представления о Вселенной, но и стали драйвером развития многих отраслей, в том числе, связи и телекоммуникаций", — сказал он.

До конца года проект "На волне открытий" познакомит жителей региона с выдающимися учеными ННГУ, чьи достижения повлияли на развитие радиоэлектроники, кибернетики, истории, лингвистики и химии. Тематические световые шоу планируется проводить примерно раз в месяц — в дни, значимые для научного сообщества и профессиональные праздники.