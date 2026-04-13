Последние новости рубрики Общество
13 апреля 2026 15:30
Министр Пучков прокомментировал драку учителя и ученика в дзержинской школе  
13 апреля 2026 15:12
211 нижегородских школьников не сдали устный экзамен по русскому языку
13 апреля 2026 14:49
Библиотеку в Доме Бугрова планируют отремонтировать за 4,45 млн рублей
13 апреля 2026 14:30
Собаку и кота спасли в минувшие выходные в Нижнем Новгороде
13 апреля 2026 14:13
Исторический центр Ветлуги планируют благоустроить за 131 млн рублей
13 апреля 2026 13:54
Эксклюзив
Заболевших норовирусом жителей Уреня готовят к выписке
13 апреля 2026 13:20
Нижегородский минздрав закупит тысячу доз вакцины от вируса папилломы
13 апреля 2026 12:50
Эксклюзив
26 нижегородцев заболели мышиной лихорадкой в 2026 году
13 апреля 2026 12:47
ВТБ расширяет грантовую программу поддержки краеведческих музеев России
13 апреля 2026 12:09
Эксклюзив
Число заболевших норовирусом в Уренском округе достигло 70 человек
211 нижегородских школьников не сдали устный экзамен по русскому языку

13 апреля 2026 15:12 Общество
Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде 211 учащихся девятых классов не получили зачет по итоговому собеседованию по русскому языку, которое является обязательным условием допуска к ОГЭ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте образования.  

Девятиклассники проходят итоговое собеседование как допуск к основному государственному экзамену. Работа оценивается по системе "зачет/незачет".

Испытание традиционно прошло во вторую среду февраля. В 2026 году — 11 февраля.

Всего в процедуре приняли участие 15 327 выпускников. Зачет получили 14 804 школьника, что составляет 96,6% от общего числа. Незачет выставили 211 ученикам (1,3%). Еще 312 человек, или 2%, отсутствовали по уважительной причине.  

Для тех, кто не справился с испытанием или пропустил его, предусмотрены дополнительные дни пересдачи — 11 марта и 20 апреля.  

Ранее сообщалось, что обязательный устный экзамен по истории введут для нижегородских девятиклассников с 2027-2028 учебного года.

Новости по теме
17 марта 2026 16:53
Эксклюзив
Последний звонок прозвенит для 46 тысяч нижегородских выпускников
10 марта 2026 09:59
Министр Пучков объяснил, как будут оценивать использование сленга в ЕГЭ
