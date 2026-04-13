211 нижегородских школьников не сдали устный экзамен по русскому языку Общество

В Нижнем Новгороде 211 учащихся девятых классов не получили зачет по итоговому собеседованию по русскому языку, которое является обязательным условием допуска к ОГЭ. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте образования.

Девятиклассники проходят итоговое собеседование как допуск к основному государственному экзамену. Работа оценивается по системе "зачет/незачет".

Испытание традиционно прошло во вторую среду февраля. В 2026 году — 11 февраля.

Всего в процедуре приняли участие 15 327 выпускников. Зачет получили 14 804 школьника, что составляет 96,6% от общего числа. Незачет выставили 211 ученикам (1,3%). Еще 312 человек, или 2%, отсутствовали по уважительной причине.

Для тех, кто не справился с испытанием или пропустил его, предусмотрены дополнительные дни пересдачи — 11 марта и 20 апреля.

Ранее сообщалось, что обязательный устный экзамен по истории введут для нижегородских девятиклассников с 2027-2028 учебного года.