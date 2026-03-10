Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 марта 2026 10:16
Эдгард Запашный пригласил в цирк юного нижегородца, которому не продали букет
10 марта 2026 09:59
Министр Пучков объяснил, как будут оценивать использование сленга в ЕГЭ
10 марта 2026 09:37
Главврач Нижегородского онкоцентра Сергей Гамаюнов ответит на вопросы о раке
10 марта 2026 08:30
Тихая угроза для печени: нижегородцам напомнили об опасности гепатита С
09 марта 2026 16:24
Узбекистанцу не удалось оспорить конфискацию 10 кг волос в Нижнем Новгороде
09 марта 2026 15:46
Аист, обосновавшийся в Перевозском округе, благополучно пережил вторую зиму
09 марта 2026 13:57
Случай бешенства выявили в Спасском округе
09 марта 2026 12:09
Канадская семья Фейнстра продолжает путешествие по США
09 марта 2026 11:30
Норовирус стал причиной массового отравления школьников в Богородске
09 марта 2026 10:49
Третью трансплантацию почки провели нижегородские хирурги
Общество

Министр Пучков объяснил, как будут оценивать использование сленга в ЕГЭ

10 марта 2026 09:59 Общество
Министр Пучков объяснил, как будут оценивать использование сленга в ЕГЭ

Фото: Александр Воложанин

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков объяснил, как будет расцениваться использование сленга в материалах ЕГЭ. Соответствующий комментарий он опубликовал в своем канале в MAX.

По его мнению, подростковый сленг — это естественная стадия взросления, связанная с поиском собственного пути и стремлением отстроиться от взрослых. При этом он отметил, что взрослому человеку странно говорить на языке подростков, поскольку с возрастом используются другие стили и нормы речи.

Министр подчеркнул, что учебный предмет "Литература" дает возможность показать школьникам иной уровень языка.

"Использование сленга при сдаче финального школьного экзамена будет говорить о неосвоении нужного уровня и непонимании того, что нужно уметь переключаться между нормами и контекстами", - отметил он. 

Пучков также обратил внимание, что литературный язык нередко оказывается сложным для подростков, так как они только формируют умение пользоваться сложными языковыми конструкциями и приемами. В связи с этим, по его словам, важна роль взрослого в рефлексии и обсуждении прочитанного.

Он добавил, что языку подросткового общения школьники научатся у сверстников, тогда как задача уроков русского языка и литературы — показать красоту литературного русского языка, научить полноценно мыслить, выражать свои мысли и эмоции, а также критически оценивать написанное.

"Чтобы повзрослеть, недостаточно просто состариться", — заключил министр.

Ранее стало известно, что со следующего учебного года нижегородские 9-классники будут сдавать обязательный устный экзамен по истории. Также сообщалось, что утверждено расписание ОГЭ и ЕГЭ в Нижегородской области в 2026 году. Ознакомиться с ним можно по ссылке

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЕГЭ Михаил Пучков Экзамены
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных