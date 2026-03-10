Министр Пучков объяснил, как будут оценивать использование сленга в ЕГЭ Общество

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков объяснил, как будет расцениваться использование сленга в материалах ЕГЭ. Соответствующий комментарий он опубликовал в своем канале в MAX.

По его мнению, подростковый сленг — это естественная стадия взросления, связанная с поиском собственного пути и стремлением отстроиться от взрослых. При этом он отметил, что взрослому человеку странно говорить на языке подростков, поскольку с возрастом используются другие стили и нормы речи.

Министр подчеркнул, что учебный предмет "Литература" дает возможность показать школьникам иной уровень языка.

"Использование сленга при сдаче финального школьного экзамена будет говорить о неосвоении нужного уровня и непонимании того, что нужно уметь переключаться между нормами и контекстами", - отметил он.

Пучков также обратил внимание, что литературный язык нередко оказывается сложным для подростков, так как они только формируют умение пользоваться сложными языковыми конструкциями и приемами. В связи с этим, по его словам, важна роль взрослого в рефлексии и обсуждении прочитанного.

Он добавил, что языку подросткового общения школьники научатся у сверстников, тогда как задача уроков русского языка и литературы — показать красоту литературного русского языка, научить полноценно мыслить, выражать свои мысли и эмоции, а также критически оценивать написанное.

"Чтобы повзрослеть, недостаточно просто состариться", — заключил министр.

