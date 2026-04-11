Нижегородское "Торпедо" снова проиграло "Металлургу" и уступает 0:2 в серии Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между нижегородским "Торпедо" и магнитогорским "Металлургом" снова завершился в пользу хозяев льда. Команда Алексея Исакова сумела отличиться лишь однажды.

По ходу встречи инициативой чаще владели игроки "Металлурга", однако вратарь автозаводцев Денис Костин несколько раз выручил свою команду в ключевых эпизодах. Тем не менее за две с лишним минуты до окончания первого периода "Металлург" открыл счет.

В начале пятой минуты второго игрового отрезка хозяева упрочили преимущество, сделав его 2:0.

Заключительная треть стартовала для гостей в непростой ситуации — в формате "5 на 3". Нижегородцы сумели выстоять в меньшинстве, но уже при равных составах "Металлург" довел счет до 3:0. Сократить отставание "Торпедо" удалось в формате "4 на 4". Амир Гараев прошел через оборону соперника и вывел на бросок Игоря Гераськина, который поразил ворота хозяев.

Однако в концовке встречи магнитогорцы воспользовались падением Антона Силаева в средней зоне и вновь увеличили разницу до трех шайб. Итоговый счет — 4:1.

После двух игр в Магнитогорске "Металлург" ведет в серии со счетом 2:0.

Серия продолжится в Нижнем Новгороде. Ближайшие встречи (0+) запланированы на 13 и 15 апреля.

Ранее сообщалось, что "Чайка" вышла в 1/4 Кубка Харламова.