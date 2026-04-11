В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Последние новости рубрики Спорт
11 апреля 2026 16:09
Нижегородское "Торпедо" снова проиграло "Металлургу" и уступает 0:2 в серии
11 апреля 2026 14:04
Дмитрий Кабайло опроверг закрытие спортшколы "Мотор" в Заволжье
11 апреля 2026 10:05
Нижегородская "Чайка" обыграла "Ирбис" и вышла в четвертьфинал Кубка Харламова
09 апреля 2026 19:30
Нижегородское "Торпедо" уступило "Металлургу" в первом матче 1/4 Кубка Гагарина
09 апреля 2026 14:12
Спортивный марафон "Единой России" объединит более миллиона человек
09 апреля 2026 07:45
"Чайка" уступила "Ирбису" в самом продолжительном матче в истории МХЛ
06 апреля 2026 13:15
Защитник "Пари НН" Никита Каккоев выбыл на месяц из-за травмы
06 апреля 2026 11:49
"Футбол — это всего лишь игра": Мелик-Гусейнов обратился к разъяренным фанатам
06 апреля 2026 09:48
"Очень стыдно": Шпилевский высказался о провальном матче с "Ростовом"
06 апреля 2026 09:30
"Горький" выбыл из борьбы за Кубок России по волейболу
Спорт

11 апреля 2026 16:09 Спорт
Нижегородское Торпедо снова проиграло Металлургу и уступает 0:2 в серии

Фото: ХК "Торпедо"

Второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между нижегородским "Торпедо" и магнитогорским "Металлургом" снова завершился в пользу хозяев льда. Команда Алексея Исакова сумела отличиться лишь однажды.  

По ходу встречи инициативой чаще владели игроки "Металлурга", однако вратарь автозаводцев Денис Костин несколько раз выручил свою команду в ключевых эпизодах. Тем не менее за две с лишним минуты до окончания первого периода "Металлург" открыл счет.

В начале пятой минуты второго игрового отрезка хозяева упрочили преимущество, сделав его 2:0.  

Заключительная треть стартовала для гостей в непростой ситуации — в формате "5 на 3". Нижегородцы сумели выстоять в меньшинстве, но уже при равных составах "Металлург" довел счет до 3:0. Сократить отставание "Торпедо" удалось в формате "4 на 4". Амир Гараев прошел через оборону соперника и вывел на бросок Игоря Гераськина, который поразил ворота хозяев.  

Однако в концовке встречи магнитогорцы воспользовались падением Антона Силаева в средней зоне и вновь увеличили разницу до трех шайб. Итоговый счет — 4:1.  

После двух игр в Магнитогорске "Металлург" ведет в серии со счетом 2:0.

Серия продолжится в Нижнем Новгороде. Ближайшие встречи (0+) запланированы на 13 и 15 апреля.

Ранее сообщалось, что "Чайка" вышла в 1/4 Кубка Харламова.

Новости по теме
09 апреля 2026 19:30
Нижегородское "Торпедо" уступило "Металлургу" в первом матче 1/4 Кубка Гагарина
29 марта 2026 16:57
Действующий чемпион России "Торпедо-Горький" выбыл из борьбы в плей-офф
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
