Общество

Звезда "Папиных дочек" выступил перед многодетными нижегородками

16 апреля 2026 10:08 Общество
Звезда Папиных дочек выступил перед многодетными нижегородками

Фото: пресс-служба КУПНО

Народный артист России Александр Олешко ("Папины дочки", "Турецкий гамбит") выступил с лекцией перед участницами второго сезона образовательной программы "Женское лидерство. Многодетные мамы". Встреча прошла на площадке КУПНО. 

В ходе выступления спикер рассказал о влиянии музыки и творчества на формирование традиционных ценностей, а также подчеркнул важность творческого развития как для детей, так и для взрослых. Программа мероприятия включала и исполнение известных песен.

Олешко отметил, что для него "большое счастье бывать в Нижнем Новгороде и выступать для прекрасных многодетных мам". Именно такие женщины, по словам артиста, своим примером поддерживают семейные ценности. Он пожелал участницам находить баланс между семьей и самореализацией, добавив: "Мира в сердце и мира в мире!"

Участницами второго сезона программы стали 300 жительниц Нижегородской области. С апреля по июль 2026 года они пройдут очное обучение, включающее пять образовательных модулей под руководством федеральных и региональных экспертов. По итогам проекта планируется сформировать "Мобильную команду амбассадоров материнства", которая будет проводить интерактивные мероприятия на городских площадках.

Как сообщила проректор КУПНО по развитию, руководитель программы Мария Самоделкина, второй сезон объединил мам 1528 детей. После завершения обучения участницы станут частью уже сформированного в регионе сообщества амбассадоров материнства.

Программа реализуется при поддержке правительства Нижегородской области и Совет Евразийского женского форума. Ожидается, что он позволит расширить проактивное сообщество многодетных мам, сформированное по итогам первого сезона.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных