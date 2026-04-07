300 нижегородок стали участницами 2 сезона программы "Женское лидерство. Многодетные мамы" Общество

Фото: пресс-служба КУПНО

300 жительниц Нижегородской области стали участницами второго сезона образовательной программы «Женское лидерство. Многодетные мамы». Торжественная церемония открытия программы прошла в Корпоративном университете правительства Нижегородской области.

Программа направлена на создание единой поддерживающей образовательной среды для многодетных мам региона. Участницами являются женщины, воспитывающие троих и более детей, активно развивающиеся и стремящиеся к гармонии в семье и обществе, разделяющие традиционные семейные ценности.

В церемонии приняли участие сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина, депутат Госдумы РФ Артем Кавинов, министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин, и.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Роман Марков, руководитель ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, депутат городской Думы города Нижнего Новгорода, заместитель председателя РО ВОД «Отцы России» в Нижегородской области Дмитрий Игошин, директор АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода» Оксана Дектерева, председатель Нижегородской областной общественной организации «Ассоциация многодетных семей» Татьяна Мальцева.

«Любящие мамы, жены, дочери - и при этом профессионалы, лидеры с огромным внутренним стержнем. Смотришь на них и понимаешь: выбор между семьей и самореализацией - это миф. Всё можно совместить. А дети, вопреки стереотипам, дают не ограничения, а силу и энергию двигаться дальше. Каждая участница - по сути, амбассадор нашего региона. Это гордость Нижегородской области! У кого-то трое детей, у кого-то девять, и в этих глазах - невероятная гармония и сила. Ради таких людей хочется работать, менять регион, делать больше и лучше. Здорово, что у нас есть такие проекты и поддержка для мам! Хочется дать им больше внимания, тепла и живого общения. И почаще говорить простое человеческое спасибо!» - отметила Ольга Щетинина.

Программа реализуется КУПНО при поддержке правительства Нижегородской области и Совета Евразийского женского форума. Среди амбассадоров и партнеров программы – Нижегородская областная общественная организация «Ассоциация многодетных семей», а также профильные женские сообщества и объединения многодетных матерей.

Руководитель проекта «Женское лидерство. Многодетные мамы», проректор по развитию КУПНО Мария Самоделкина рассказала, что по итогам отборочной кампании из 5 847 поступивших заявок для участия в программе было отобрано 300 лучших. Многодетных мам ждут образовательные интенсивы, выездные сессии, открытые лектории, бизнес-завтраки, мастер-классы и тренинги, встречи с амбассадорами, совместные акции. Топ-100 финалистов получат благодарственные письма и удостоверения о дополнительном профессиональном образовании.

С апреля по июль 2026 года участницы пройдут комплексную образовательную программу под руководством федеральных и региональных спикеров в очном формате, включающую в себя следующие модули: «Я – многодетная мама» (знакомство с многодетными мамами, командообразование, ораторское искусство, публичные выступления), «Корни силы – вера, традиции, род» (духовные основы семьи и воспитания, формирование межпоколенческих связей, изучение семейных традиций и их значимости, осознание роли женщины в сохранении культуры и преемственности), «Семейное единство, любовь и поддержка» (укрепление семьи, жизнь в согласии, взаимоотношения мужчины и женщины, воспитание детей, отношения с родителями и старшим поколением), «Гармония женственности – красота и стиль» (женственность и принятие себя, здоровое питание, мода и стиль), «Творцы перемен – социальные инициативы» (государственная и региональная поддержка семьи, создание личного бренда в социальных сетях, реализация семейных проектов).

По итогам проекта будет сформирована «Мобильная команда амбассадоров материнства» с мультиформатными интерактивами на площадках города. Среди форматов - консультации по мерам поддержки семьи и возможностям самореализации в регионе, мастер-классы и тренинги по продвижению семейных ценностей, деловые игры, интерактивные зоны, профориентация для мам и детей.

По мнению организаторов, реализация программы позволит расширить проактивное сообщество многодетных мам, сформированное в первом сезоне программы.