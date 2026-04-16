Звезда "Холостяка" из Нижнего Новгорода вошла в список Forbes Экономика

Фото: скриншот шоу "Холостяк" на ТНТ

29-летняя модель из Нижнего Новгорода Екатерина Касатова, известная под псевдонимом Катя Голден, стала номинанткой восьмого ежегодного рейтинга Forbes "30 самых перспективных россиян до 30 лет". Она представлена в категории "Новые медиа", сообщается на сайте проекта.

В рейтинг включают тех, кто к 30 годам добился заметного признания в профессиональной среде и стал известен на уровне всей страны или за ее пределами.

Касатова родилась в приволжской столице. В детстве училась в музыкальной школе, занималась плаванием, а в 14 лет начала карьеру в местном модельном агентстве. Позже она работала в Азии, США и Европе, сотрудничая с такими брендами, как Burberry, Revolve и MilaNova, а также снималась для журналов Elle, L’Officiel и InStyle.

В 2020 году она запустила видеоблог, где делилась кадрами из поездок, обзорами покупок и личными историями. Параллельно в другой соцсети публиковала лайфстайл-контент.

В 2021 году Катя Голден приняла участие в шоу "Холостяк" (18+) с Тимати. Покорить сердце рэпера нижегородке не удалось, и она вскоре покинула проект.

В 2024 году девушка вошла в топ-10 самых эффективных российских фешен-инфлюенсеров. Член экспертного совета "30 до 30" и основатель агентства инфлюенс-маркетинга HypeAgency Григорий Зорин отметил, что она сохраняет высокий интерес со стороны рекламодателей. В настоящее время на ее аккаунты в совокупности подписано более миллиона человек.

Также Касатова вместе с мужем запустила собственный бьюти-бренд. Через год выручка компании достигла 103 млн рублей, а прибыль приблизилась к 28 млн.

Ранее сообщалось, что два нижегородских вуза вошли в топ-100 лучших в России по версии Forbes.