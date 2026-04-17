Вызывающий ожирение творог нашли в Нижегородской области

Фото:
Специалисты нижегородской лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" обнаружили несоответствия в образцах творога и сметаны в ходе проведенных исследований. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.
Анализ показал отклонения по жирнокислотному составу продукции. Кроме того, в образцах зафиксировано присутствие растительных масел и жиров растительного происхождения.
По словам экспертов, подобные нарушения могут означать сниженное содержание полезных жирных кислот в молочной продукции. При этом в ней может наблюдаться повышенный уровень насыщенных жиров, трансжиров и холестерина.
Отдельно подчеркивается, что замена молочного жира растительными маслами, включая пальмовое, приводит к ухудшению пищевой ценности и снижению качества продукта.
В ведомстве уточнили, что регулярное употребление такой продукции может повышать риск развития ожирения, сахарного диабета второго типа, а также способствовать возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.
Информация о выявленных нарушениях внесена в автоматизированную систему "Веста" и направлена в управление для принятия соответствующих мер.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+