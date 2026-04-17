Вызывающий ожирение творог нашли в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Специалисты нижегородской лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" обнаружили несоответствия в образцах творога и сметаны в ходе проведенных исследований. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

Анализ показал отклонения по жирнокислотному составу продукции. Кроме того, в образцах зафиксировано присутствие растительных масел и жиров растительного происхождения.

По словам экспертов, подобные нарушения могут означать сниженное содержание полезных жирных кислот в молочной продукции. При этом в ней может наблюдаться повышенный уровень насыщенных жиров, трансжиров и холестерина.

Отдельно подчеркивается, что замена молочного жира растительными маслами, включая пальмовое, приводит к ухудшению пищевой ценности и снижению качества продукта.

В ведомстве уточнили, что регулярное употребление такой продукции может повышать риск развития ожирения, сахарного диабета второго типа, а также способствовать возникновению сердечно-сосудистых заболеваний.

Информация о выявленных нарушениях внесена в автоматизированную систему "Веста" и направлена в управление для принятия соответствующих мер.

