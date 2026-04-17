В Нижнем Новгороде спустили на воду новый сухогруз проекта RSD59

На заводе ОСК "Красное Сормово" прошла торжественная церемония спуска на воду очередного сухогруза проекта RSD59.

Судно предназначено для перевозки широкой номенклатуры грузов. В их числе — генеральные и навалочные грузы, пакетированные пиломатериалы, круглый лес, металлолом, металл в связках и рулонах, а также крупногабаритные, длинномерные и тяжеловесные отправления. Кроме того, сухогруз сможет транспортировать уголь, опасные грузы и грузы категории "В".

Строительство ведется по проекту "Морского инженерного бюро-СПб" по заказу ГТЛК. Судно является самоходным однопалубным сухогрузом морского и смешанного (река-море) плавания класса "Волго-Дон макс". Конструкцией предусмотрены два грузовых трюма и две полноповоротные ВРК.

Проект RSD59 реализуется на предприятии серийно. Ранее на "Красном Сормове" уже построили пять серий таких сухогрузов, которые используются для перевозки генеральных и навалочных грузов, леса, металла, угля, опасных и других категорий грузов.

Напомним, что в марте на воду спустили краболов-живовоз "Капитан Житников".