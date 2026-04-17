Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Эксклюзив
Общество

В Нижнем Новгороде спустили на воду новый сухогруз проекта RSD59

17 апреля 2026 16:50 Общество
Фото: пресс-служба ОСК

На заводе ОСК "Красное Сормово" прошла торжественная церемония спуска на воду очередного сухогруза проекта RSD59.

Судно предназначено для перевозки широкой номенклатуры грузов. В их числе — генеральные и навалочные грузы, пакетированные пиломатериалы, круглый лес, металлолом, металл в связках и рулонах, а также крупногабаритные, длинномерные и тяжеловесные отправления. Кроме того, сухогруз сможет транспортировать уголь, опасные грузы и грузы категории "В".

Строительство ведется по проекту "Морского инженерного бюро-СПб" по заказу ГТЛК. Судно является самоходным однопалубным сухогрузом морского и смешанного (река-море) плавания класса "Волго-Дон макс". Конструкцией предусмотрены два грузовых трюма и две полноповоротные ВРК.

Проект RSD59 реализуется на предприятии серийно. Ранее на "Красном Сормове" уже построили пять серий таких сухогрузов, которые используются для перевозки генеральных и навалочных грузов, леса, металла, угля, опасных и других категорий грузов.

Напомним, что в марте на воду спустили краболов-живовоз "Капитан Житников".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Красное Сормово Судостроение
Поделиться:
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных