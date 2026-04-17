В Нижнем Новгороде спустили на воду новый сухогруз проекта RSD59

Фото:
На заводе ОСК "Красное Сормово" прошла торжественная церемония спуска на воду очередного сухогруза проекта RSD59.
Судно предназначено для перевозки широкой номенклатуры грузов. В их числе — генеральные и навалочные грузы, пакетированные пиломатериалы, круглый лес, металлолом, металл в связках и рулонах, а также крупногабаритные, длинномерные и тяжеловесные отправления. Кроме того, сухогруз сможет транспортировать уголь, опасные грузы и грузы категории "В".
Строительство ведется по проекту "Морского инженерного бюро-СПб" по заказу ГТЛК. Судно является самоходным однопалубным сухогрузом морского и смешанного (река-море) плавания класса "Волго-Дон макс". Конструкцией предусмотрены два грузовых трюма и две полноповоротные ВРК.
Проект RSD59 реализуется на предприятии серийно. Ранее на "Красном Сормове" уже построили пять серий таких сухогрузов, которые используются для перевозки генеральных и навалочных грузов, леса, металла, угля, опасных и других категорий грузов.
Напомним, что в марте на воду спустили краболов-живовоз "Капитан Житников".
