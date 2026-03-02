Ввод в эксплуатацию теплохода "Николай Жарков" перенесли на лето Экономика

Фото: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Срок передачи круизного теплохода "Николай Жарков" заказчику - ООО "ВодоходЪ" сдвинули на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Из-за переноса сроков изменится расписание движения на 2026 год: рейсы до 1 июня отменены. Пассажирам предложат перенос круиза на другие суда компании, экспедиционные направления либо возврат средств.

В компании подчеркнули, что первое судно нового проекта 00840 "Карелия" строится по графику, однако для его подготовки потребовались дополнительные пуско-наладочные работы. Кроме того, сильные снегопады и продолжительные морозы привели к рекордной высоте снежного покрова в Нижегородской области, что сделало невозможным использование заводской акватории ОСК "Красное Сормово" для испытаний.

Ранее, в апреле 2025 года, график ввода судна уже корректировался из-за задержек поставок оборудования, связанных с санкционными ограничениями. Тогда часть производственных задач, включая отделку внутренних интерьеров, заказчик взял на себя, чтобы ускорить процесс.

Спуск теплохода на воду состоялся 11 июля 2025 года. Судно строится по заказу ООО "ВодоходЪ" при участии ГТЛК. Закладка прошла 28 апреля 2023 года.

Всего на "Красном Сормове" возводятся три четырехпалубных теплохода проекта "Карелия" класса "река-море", которые будут работать в акватории Финского залива и на внутренних водных путях России.

Ранее сообщалось, что завод провел ходовые испытания нового сухогруза.