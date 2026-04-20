Набережная у Шуховской башни в Дзержинске снова начала разрушаться

Набережная у Шуховской башни в Дзержинске снова разваливается. О проблеме сообщил в своих социальных сетях блогер Алексей Алексеев.
По словам блогера, первые провалы здесь были зафиксированы весной 2024 года. Тогда проблемный участок отремонтировали и провели работы по благоустройству.
Однако теперь разрушаться начала причальная стенка.
Ранее сообщалось, что дорожное покрытие провалилось на автодороге "Вад — Новый Мир" в Нижегородской области.
