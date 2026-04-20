Почти 400 браков заключили в Нижегородской области на неделе Красной горки Общество

Фото: Главное управление ЗАГС Нижегородской области

В Нижегородская область в течение недели Красной горки органы ЗАГС зарегистрировали около 400 браков. Из них 11 свадеб пришлись непосредственно на праздничный день — 19 апреля, и прошли в Нижегородском Доме бракосочетания.

В этот же день на верхней станции фуникулера в Нижегородский кремль официально оформили отношения две пары: Николай Марьевичев и Анастасия Кравченко, а также Вардан Товмасян и Екатерина Лобанова.

Церемонии состоялись в рамках фестиваля "Красная горка", организованного молодежным семейным центром "Манеж" Нижегородского благочиния Нижегородской епархии Русской православной церкви совместно с АНО "Институт демографического развития". Мероприятие прошло при поддержке департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода и главного управления ЗАГС региона.

Официальную регистрацию провела руководитель областного ЗАГС Ольга Краснова. Она отметила, что союз, заключенный на Красную горку, "благословлен на долгую и счастливую жизнь", пожелав молодоженам тепла, взаимопонимания и радости.

С поздравлениями к новобрачным также обратился депутат Госдумы Артем Кавинов. По его словам, в регионе выстроена система поддержки семей — от выплат при рождении детей до дополнительных мер для молодых и многодетных. Это создает условия, чтобы "не откладывать самое главное — рождение детей", и пожелал, чтобы в семьях звучал детский смех.

После церемонии молодожены возложили цветы к памятнику князю Дмитрию Донскому и его супруге княгине Ефросинье — почитаемым покровителям брака и семьи. Завершением свадебного дня стало таинство венчания в храме во имя святителя и чудотворца Николая при Манеже Нижегородского кремля.

Ранее сообщалось, что самой популярной свадебной датой у нижегородцев в 2026 году будет 26.06.2026.