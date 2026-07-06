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Ребенок и шестеро мужчин утонули в Нижегородской области за неделю

06 июля 2026 11:34 Происшествия
Ребенок и шестеро мужчин утонули в Нижегородской области за неделю

Семь происшествий на воде зарегистрировано в Нижегородской области с 29 июня по 5 июля. Шесть из них обернулись трагедиями. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В частности, 1 июля на реке Санахта в Чкаловске утонул 68-летний мужчина. 2 числа в деревне Ивонькино в Борском округе из воды было извлечено тело малолетнего ребенка.

Кроме того, 4 июля в акватории Оки в Павловском округе подняли тело 45-летнего мужчины, а на Горьковском водохранилище в районе деревни Рамешки в Сокольском округе — труп 70-летнего пенсионера. В этот же день на Бору в деревне Нечаево водолазы обнаружили тело 61-летнего мужчины, а в акватории Волги в Балахне — 53-летнего погибшего.

Еще один несчастный случай произошел в Канавинском районе 5 июля. В озере Больничном, которое находится на Московском шоссе, утонул неизвестный мужчина. Его личность сейчас устанавливается.

Ранее мы сообщали о том, что 1 июля на Сортировочном озере в Канавинском районе матросы-спасатели вытащили из воды 39-летнего мужчину. От госпитализации он отказался.

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Теги:
МЧС Смерть Утонувшие
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