19-летняя нижегородка умерла после остановки сердца в Египте

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19-летняя студентка Института экономики ННГУ Регина Шутенко скончалась после резкого ухудшения состояния во время отдыха в Египте. Об этом сообщил в своем Max-канале главный редактор медиздания «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
«Мы до конца верили и пытались ей помочь, но болезнь прогрессировала стремительно», — написал он.
Никонов поблагодарил всех, кто откликнулся и участвовал в сборе средств для медицинской эвакуации в Россию.
Напомним, Регина Шутенко уехала на отдых 18 июня. Уже 27 июня ее состояние резко ухудшилось — произошла остановка сердца. Девушку экстренно госпитализировали в одну из египетских больниц. Она находилась в глубокой коме и была подключена к аппарату ИВЛ.
Редакция НИА «Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким Регины Шутенко.
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