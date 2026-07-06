19-летняя нижегородка умерла после остановки сердца в Египте Происшествия

Фото: страница Регины Шутенко во "ВКонтакте"

19-летняя студентка Института экономики ННГУ Регина Шутенко скончалась после резкого ухудшения состояния во время отдыха в Египте. Об этом сообщил в своем Max-канале главный редактор медиздания «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

«Мы до конца верили и пытались ей помочь, но болезнь прогрессировала стремительно», — написал он.

Никонов поблагодарил всех, кто откликнулся и участвовал в сборе средств для медицинской эвакуации в Россию.

Напомним, Регина Шутенко уехала на отдых 18 июня. Уже 27 июня ее состояние резко ухудшилось — произошла остановка сердца. Девушку экстренно госпитализировали в одну из египетских больниц. Она находилась в глубокой коме и была подключена к аппарату ИВЛ.

Редакция НИА «Нижний Новгород» выражает соболезнования родным и близким Регины Шутенко.

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