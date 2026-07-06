Находившихся в федеральном розыске наркосбытчиков задержали в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники задержали мужчину и женщину, которые несколько лет скрывались от правосудия. Оба находились в федеральном розыске с 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области.

Операцию провели сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из Центра по противодействию экстремизму и оперативного отдела ГУФСИН по Нижегородской области.

Задержанными оказались 32-летний житель Санкт-Петербурга и 29-летняя москвичка. По данным следствия, они могут быть причастны к бесконтактному сбыту наркотиков на территории Нижегородской области.

Во время обыска по месту их проживания полицейские нашли свертки и пакетики с веществами, а также упаковку и приспособления для фасовки. Экспертиза показала, что часть изъятого — амфетамин массой 344,5 грамма.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Суд отправил обоих обвиняемых под стражу.

В полиции напомнили, что незаконный оборот наркотиков относится к категории особо тяжких преступлений и может повлечь наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в июне во время операции «Нелегал-2026» в Нижегородской области полицейские обнаружили иностранца, находящегося в федеральном розыске.