Три крупных пожара ликвидировали спасатели в Навашине и Новом Доскине

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В городе Навашино вечером 4 июля произошло сразу два пожара в многоквартирных жилых домах — на улицах Калинина и Приозёрной. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Всего было эвакуировано 34 человека, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Для ликвидации огня были задействованы шесть единиц специальной техники и 22 спасателя. Предварительная причина этих пожаров — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Также пожар произошёл в посёлке Новое Доскино на 13-й линии. Здесь загорелся частный жилой дом, площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям спасателей, удалось избежать человеческих жертв и пострадавших. На ликвидацию огня были направлены шесть расчётов пожарных. Предварительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.Напомним, пожар в Починковском районе 3 июля унёс жизни двух человек.
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