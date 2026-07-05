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Три крупных пожара ликвидировали спасатели в Навашине и Новом Доскине

05 июля 2026 10:34 Происшествия
Три крупных пожара ликвидировали спасатели в Навашине и Новом Доскине

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В городе Навашино вечером 4 июля произошло сразу два пожара в многоквартирных жилых домах — на улицах Калинина и Приозёрной. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Всего было эвакуировано 34 человека, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения МЧС. Для ликвидации огня были задействованы шесть единиц специальной техники и 22 спасателя. Предварительная причина этих пожаров — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Также пожар произошёл в посёлке Новое Доскино на 13-й линии. Здесь загорелся частный жилой дом, площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям спасателей, удалось избежать человеческих жертв и пострадавших. На ликвидацию огня были направлены шесть расчётов пожарных. Предварительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Напомним, пожар в Починковском районе 3 июля унёс жизни двух человек.

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Теги:
МЧС Пожар Пожары
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