Два человека госпитализированы после ДТП на улице Фучика Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода накануне произошла авария, в которой пострадали два человека.

Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось 4 июля около 14:48 на улице Фучика, 21. 28-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на регулируемый перекрёсток на красный сигнал светофора и столкнулся с «Фольксваген Поло».

В результате аварии водитель-нарушитель и его 28-летняя пассажирка были доставлены в больницу на скорой помощи.

В ГАИ уточнили, что обстоятельства ДТП выясняются.

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