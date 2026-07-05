Два человека госпитализированы после ДТП на улице Фучика

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода накануне произошла авария, в которой пострадали два человека.
Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП случилось 4 июля около 14:48 на улице Фучика, 21. 28-летний водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на регулируемый перекрёсток на красный сигнал светофора и столкнулся с «Фольксваген Поло».
В результате аварии водитель-нарушитель и его 28-летняя пассажирка были доставлены в больницу на скорой помощи.
В ГАИ уточнили, что обстоятельства ДТП выясняются.Напомним, пьяный 16-летний водитель устроил ДТП с «перевертышем» в Нижегородской области.
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