Прокуратура начала проверку после столкновения трех теплоходов под Городцом Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Нижегородская транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения судов на рейде в районе Городца.

Как сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, инцидент произошел днем 5 июля на Волге. Теплоход «Мидволга-2» во время постановки на рейд рядом с Городцом столкнулся с теплоходами «Балтфлот-2» и «Балтфлот-6». В результате происшествия суда получили вмятины на корпусах.

Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов — тоже.

Теперь транспортная прокуратура выясняет все обстоятельства и причины случившегося. Если для этого будут основания, примут соответствующие меры реагирования.

Ранее сообщалось, что перевозивший пшеницу теплоход «Нальчик» сел на мель у Городца.