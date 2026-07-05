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Мошенники похитили деньги у нижегородки, используя её сына-подростка

05 июля 2026 11:55 Происшествия
Мошенники похитили деньги у нижегородки, используя её сына-подростка

Злоумышленники похитили у 51-летней жительницы Нижнего Новгорода с банковских счётов почти 200 тысяч рублей, обманув её 13-летнего сына. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, её сын-подросток общался в мессенджере с незнакомцем, который предложил помочь с покупкой компьютерной игры на игровой интернет-платформе. Злоумышленники убедили подростка предоставить данные трёх банковских карт, принадлежащих его матери. Получив доступ к реквизитам, мошенники списали со счетов женщины 192 000 рублей.

По факту хищения возбуждено уголовное дело статье «мошенничество».

Полиция призывает родителей быть внимательнее к безопасности детей в интернете. Важно регулярно обсуждать с детьми правила поведения в сети, объясняя, что нельзя передавать посторонним данные банковских карт, коды из СМС-сообщений или другую личную информацию. Также рекомендуется ограничить доступ несовершеннолетних к мобильным банковским приложениям и хранить банковские карты в недоступных для детей местах.

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Теги:
Дети Мошенничество Полиция
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