Уголовное дело возбудили после гибели девочки при обрушении стены под Арзамасом Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено после гибели пятилетней девочки при обрушении стены строящегося частного дома в рабочем поселке Выездное Арзамасского округа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, днем 4 июля в Выездном обрушилась стена строящегося домовладения. В результате пятилетняя девочка получила смертельные травмы и погибла на месте.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты. Они осматривают место трагедии, допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы. Расследование находится на контроле руководства регионального управления СК.

В МЧС России уточнили, что после происшествия пожарно-спасательные подразделения проводили аварийно-спасательные работы. Специалисты разбирали конструкции строящегося дома, чтобы найти погибшего ребенка.

Прокуратура Нижегородской области также взяла на контроль выяснение всех обстоятельств трагедии. На место происшествия выезжал Арзамасский городской прокурор Андрей Мохров.

Ранее сообщалось, что четыре происшествия на воде зафиксировали в Нижегородской области 4 июля.