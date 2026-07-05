Неизвестный мужчина утонул в Канавинском районе на Больничном озере Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Канавинском районе Нижегородской области произошёл трагический инцидент на водоёме. Очевидец, прогуливавшийся вдоль озера Больничное, расположенного на Московском шоссе, обнаружил на берегу тело мужчины без признаков жизни. Он немедленно сообщил о случившемся в экстренные службы.

Спасатели аварийно-спасательного отряда МКУ «УГОЧС города Нижнего Новгорода» оперативно прибыли на место происшествия. К сожалению, медицинская помощь мужчине уже не требовалась.

Сейчас ведётся работа по установлению личности погибшего. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне в регионе утонули три человека. Так, ранее 4 июля в акватории Оки в Павловском округе специалисты подняли из реки тело 45-летнего мужчины. Ещё два трагических случая были зафиксированы в Балахне и на Бору.