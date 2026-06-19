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Общество

Участок трассы Р-158 в Нижегородской области отремонтируют за 167 млн

19 июня 2026 12:49 Общество
Участок трассы Р-158 в Нижегородской области отремонтируют за 167 млн

Фото: ГУАД Нижегородской области

В Лукоянове начался ремонт участка федеральной трассы Р-158 «Нижний Новгород — Саратов». В ходе работ планируется обновить дорожное покрытие и восстановить 13 остановочных площадок, сообщили в ГУАД региона.

Работы выполняются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на участке с 165-го по 171-й километр. Стоимость контракта составляет 167,3 млн рублей.

Согласно проекту, подрядчику предстоит расчистить придорожную территорию от кустарника и мелколесья, привести в порядок обочины и откосы, а также укрепить их щебнем.

На проезжей части будет снят старый слой асфальта, после чего уложат выравнивающий и верхний слои щебеночно-мастичного асфальтобетона. Обновление коснется и съездов с трассы.

Кроме того, предусмотрено восстановление 13 остановочных площадок с обустройством заездных карманов и установкой новых железобетонных павильонов. Также на участке появятся 20 новых дорожных знаков, а разметку нанесут термопластиком со светоотражающими элементами.

И.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов отметил, что это один из двух участков трассы Р-158, находящихся в оперативном управлении учреждения. Второй расположен в Шатковском округе и был капитально отремонтирован в 2021 году.

По его словам, участок в Лукоянове давно нуждался в обновлении из-за высокой транспортной нагрузки. По дороге проходит значительный поток транзитного транспорта, в том числе туристические автобусы, следующие в Большое Болдино, а также большегрузный транспорт, направляющийся в Мордовию.

«Новое покрытие, укрепленные обочины и пластиковая разметка сделают маршрут безопаснее», — подчеркнул Александр Денисов.

В правительстве региона напомнили, что с 2019 года в Нижегородской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и его предшественнику — нацпроекту «Безопасные качественные дороги» — отремонтировали более 6,6 тысячи километров дорог, а также построили и реконструировали около 140 километров региональных трасс.

Только в 2025 году в нормативное состояние привели 761 километр дорожной сети при первоначальном плане в 626 километров.

Ранее сообщалось, что капремонт трассы Р-158 в Дальнеконстантиновском районе завершен на 70%.

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Теги:
Лукояновский район Р-158 Ремонт дорог
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