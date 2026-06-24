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Афиша

VK Fest раскрыл лайнап электронной сцены в Нижнем Новгороде

24 июня 2026 12:00 Афиша
VK Fest раскрыл лайнап электронной сцены в Нижнем Новгороде

Фото: АНО "Центр 800"

Организаторы музыкального фестиваля VK Fest (0+) обнародовали детали выступлений на электронной сцене «Радио Рекорд».

Для гостей подготовили насыщенную программу: в течение всего дня 11 июля свои сеты представят SHAPOV, LADY WAKS, DJ KATYA GUSEVA, TURBOSH, ARIA FREDDA, DJ BALDIN, RIRI и STAS SATORI.

Отличительной чертой сцены станет ее необычная конструкция.

По словам генерального продюсера «Радио Рекорд» Андрея Резникова, пространство выстроят таким образом, чтобы зрители могли танцевать прямо внутри него, находясь в непосредственной близости от исполнителей. Здесь будут звучать актуальные направления электронной музыки: хаус, драм-н-бейс, техно и транс.

Ранее VK Fest также объявил о пополнении списка участников основной программы в Нижнем Новгороде. К уже анонсированным Ольге Бузовой, группе Uma2rman, «Комнате культуры», Клаве Коке, Доче, «Сироткину», дуэту NANSI & SIDOROV, а также коллективам ZOLOTO и SALUKI присоединятся Элджей, t.A.T.u., nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS.

Помимо концертов, на Стрелке пройдут встречи с инфлюенсерами. В Нижний Новгород приедут Прохор Шаляпин, Маш Милаш, Клава Кока, ВЛАД А4, КОБЯКОВ, СЕРЕГА А4, Вадим Спириденков и Наташа Гасанханова. Они проведут автограф-сессии и пообщаются с поклонниками.

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Теги:
VK Fest Музыка Фестиваль
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