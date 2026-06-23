Опубликована программа празднования Дня молодежи в Нижнем Новгороде Афиша

Десятки мероприятий (0+) запланированы в День молодежи, который в 2026 году в Нижнем Новгороде отмечается 27 июня. Программа опубликована организаторами.

Главной локацией праздника станет Александровский сад. В этом году события разделились на четыре направления: «Молодость», «Мечта», «Гордость» и «Единство».

Мероприятия «Молодости» пройдут на главной сцене «Ракушка». Гостей принимать начнут уже с 12:00, а завершатся в 22:00. Для нижегородцев подготовили диджей-сеты, выступления исполнителей и стенд-апы известных комиков. Завершится празднование концертом хедлайнера, имя которого пока не раскрывается.

В свою очередь, направление «Мечта» будет представлена разнообразными игровыми зонами, в том числе с использованием VR-технологий и искусственного интеллекта.

На площадке направления «Гордость» нижегородцы смогут принять участие в мастер-классах, розыгрышах призов, играх и интеллектуальных битвах.

В рамках «Единства» также запланированы настольные игры, интерактивные викторины, розыгрыши подарков, мастер-классы, конкурсы и показы фильмов.

Ранее мы сообщали о том, что группа «Тату», Элджей и nkeeei выступят на VK Fest (0+) в Нижнем Новгороде.