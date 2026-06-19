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Проекты форума «Сильные идеи для нового времени» получат развитие на Архипелаге-2026

19 июня 2026 09:43 Афиша

Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2026» в этом году сосредоточится на теме автономности — от автономного человека и бизнеса до поселений, энергетики и интеллектуальных систем. Особое внимание уделят технологическим решениям, связанным с развитием искусственного интеллекта, новых энергетических и цифровых платформ. Авторы самых перспективных идей форума «Сильные идеи для нового времени» получат возможность продолжить работу над своими проектами на площадке Архипелага вместе с экспертами, технологическими командами и партнерами программы.

«Архипелаг-2026», как и форум «Сильные идеи для нового времени», пройдет в Нижегородской области. В центре программы — практическая работа над решениями, которые помогают менять среду жизни, развивать новые технологии и создавать условия для технологического лидерства. Интенсив пройдет в камерном формате, поэтому попасть на площадку смогут только проектные команды и авторы наиболее сильных инициатив.

«Автономность — сквозная тема для многих направлений развития страны. В эпоху автономных систем человек, компания и территория получают и новые угрозы, и новые возможности. Сегодня фирма, где работает один сотрудник и множество ИИ-агентов это уже не фантастика. Такие компании уже берутся за задачи, прежде доступные только большим командам. В труднодоступных районах создаются автономные поселения, которые за счет собственной энергетики и интеллектуальных систем снижают зависимость от внешней инфраструктуры. Такие решения закладываются, например, в проект арктической станции „Снежинка“. „Архипелаг“ продолжает работу форума „Сильные идеи для нового времени“, когда на площадке интенсива идеи встречаются с технологиями, экспертизой и партнерами. Такой формат помогает превратить сильные инициативы в проекты, которые могут получить практическое применение и масштабирование», — отметил заместитель генерального директора АСИ Андрей Силинг.

Сбор идей на форум продолжается на платформе идея.росконгресс.рф до 25 июня. На сегодняшний день участники со всей России уже направили более 41 тыс. инициатив.

Организаторы форума — Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, соорганизаторы — ВЭБ. РФ и правительство Нижегородской области. Его цель — выявить и поддержать сильные идеи, которые помогут развитию страны и достижению национальных целей. Интерес к проекту растет каждый год. Если в 2020 году участники направили 14,7 тыс. инициатив, то в 2025 году их число превысило 35 тыс. За это время поддержку через инструменты АСИ, партнерские программы и региональные механизмы получили тысячи проектов и инициатив.

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