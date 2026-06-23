Фестиваль «Большая Театральная» пройдет в Нижнем Новгороде 26−28 июня Афиша

Опубликована программа фестиваля «Большая Театральная» (6+), который пройдет с 26 по 28 июня в Нижнем Новгороде. Подробности раскрыли организаторы мероприятия.

Основные события развернутся на улице Большой Покровской. В течение трех дней зрителей ждут уличные спектакли, музыкальные проекты, встречи с актерами, экскурсии по закулисью, подкасты и документальные постановки.

Открытие фестиваля состоится 26 июня. Нижегородский русский народный оркестр имени В.А. Кузнецова под руководством Бориса Схиртладзе представит программу «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца». Художественное слово представит артист театра «Вера» Дмитрий Суханов.

Одним из центральных событий станет гастрольный показ рэп-мюзикла «Преступление и наказание» московского РЭП-театра. Спектакль по роману Федора Достоевского покажут 27 июня на главной сцене у памятника Н.А. Добролюбову на Театральной площади. Постановка является лауреатом Большого детского фестиваля и уже была представлена на крупных российских площадках.

26 июня на главной сцене у Нижегородского театра драмы выступят актер Иван Замотаев и группа «Замотаев-бэнд» с авторской программой. 27 июня пройдет концерт актрисы Лилии Шайхитдиновой и струнного трио «Дамские пальчики», объединяющий музыку и театральную подачу.

В программе также заявлены проекты, посвященные актерской профессии. 26 июня во дворе Дома актера состоится стендап «Однокурсницы. Диалоги и импровизации» с участием выпускниц Нижегородского театрального училища Ирины Пеговой и Натальи Кузнецовой. 27 июня на той же площадке пройдет встреча «Вне игры», где нижегородские артисты расскажут о закулисной жизни театра.

Отдельным событием станут два документальных спектакля Центра театрального мастерства, созданные специально для фестиваля. Они посвящены деятелям российского театра, связанным с Нижним Новгородом, в том числе Евгению Евстигнееву, Максиму Горькому и Федору Шаляпину.

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