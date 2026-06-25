ЦУРС допустил возвращение женского ХК «Торпедо» в ЖХЛ Спорт

Женская команда «Торпедо» еще может вернуться в Женскую хоккейную лигу. Об этом ТАСС сообщили в Центре управления и развития спорта Нижегородской области.

Развитие ситуации может быть разным, и полностью исключать вариант с возвращением клуба сейчас никто не собирается, пояснили в ЦУРС. Если появятся подходящие условия, к вопросу готовы вернуться.

«Среди ключевых приоритетов развития для ряда нижегородских клубов, в том числе и клубной системы „Торпедо“, обозначена цель — рост внебюджетных объемов финансирования», — объяснили в Центре.

Представитель ЦУРС подчеркнул, что приостановка работы ЖХК «Торпедо» соответствовала долгосрочной стратегии клубной системы. В приоритете остаются результаты основной команды и выстраивание понятной вертикали подготовки — от детской школы до МХЛ и главного состава.

Напомним, женскую хоккейную команду «Торпедо» закрыли весной 2025 года. В сезоне 2024/2025 нижегородские хоккеистки завоевали бронзовые медали чемпионата. Решение о расформировании объясняли желанием сосредоточить ресурсы на главной мужской команде и сократить расходы.

В этом году по финансовым причинам правление «Торпедо» закрыло и фарм-клуб.

Кроме того, Нижегородская область лишилась и БК «Пари НН». Финансовые проблемы также наблюдаются у ХК «Старт».