ЦУРС допустил возвращение женского ХК «Торпедо» в ЖХЛ

Женская команда «Торпедо» еще может вернуться в Женскую хоккейную лигу. Об этом ТАСС сообщили в Центре управления и развития спорта Нижегородской области.
Развитие ситуации может быть разным, и полностью исключать вариант с возвращением клуба сейчас никто не собирается, пояснили в ЦУРС. Если появятся подходящие условия, к вопросу готовы вернуться.
«Среди ключевых приоритетов развития для ряда нижегородских клубов, в том числе и клубной системы „Торпедо“, обозначена цель — рост внебюджетных объемов финансирования», — объяснили в Центре.
Представитель ЦУРС подчеркнул, что приостановка работы ЖХК «Торпедо» соответствовала долгосрочной стратегии клубной системы. В приоритете остаются результаты основной команды и выстраивание понятной вертикали подготовки — от детской школы до МХЛ и главного состава.
Напомним, женскую хоккейную команду «Торпедо» закрыли весной 2025 года. В сезоне 2024/2025 нижегородские хоккеистки завоевали бронзовые медали чемпионата. Решение о расформировании объясняли желанием сосредоточить ресурсы на главной мужской команде и сократить расходы.
В этом году по финансовым причинам правление «Торпедо» закрыло и фарм-клуб.
Кроме того, Нижегородская область лишилась и БК «Пари НН». Финансовые проблемы также наблюдаются у ХК «Старт».
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