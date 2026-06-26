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Девятибалльные пробки сковали Нижний Новгород вечером 26 июня

26 июня 2026 17:42 Общество
Девятибалльные пробки сковали Нижний Новгород вечером 26 июня

Гигантские пробки образовались в Нижнем Новгороде в конце рабочего дня пятницы 26 июня. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Карты».

В бордовый цвет на онлайн-картах окрасились улицы Максима Горького, Ильинская, Новая, Октябрьская, Алексеевская, Белинского, Барминская и Надежды Сусловой и метромост.

Кроме того, красными стали Сормовское и Московское шоссе, Бурнаковский проезд, Мещерский бульвар, а также улицы Должанская, Мурашкинская, Советская, Совнаркомовская, Сергея Акимова, Куйбышева, Акмолинская и Бурнаковская.

Помимо этого, к этому часу на дорогах областного центра случилось как минимум десять ДТП.

Ранее мы сообщали о том, что улицу в центре Нижнего Новгорода перекрыли на три месяца.

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Теги:
Автомобили ДТП пробки
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