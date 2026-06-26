Улицу Энгельса в Нижнем Новгороде перекрыли до середины июля Общество

Фото: ЦОДД НН

Движение транспорта частично перекроют на улице Энгельса в Сормовском районе. Постановление опубликовано администрацией Нижнего Новгорода.

Речь идет об участке в районе дома №27. Место проведения ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях объехать можно будет по улицам Энгельса, Большевистской, дублеру улицы Коминтерна, либо же по бульвару Юбилейному, дублеру улицы Коминтерна, улице Энгельса.

Ограничения продлятся с 08:00 26 июня до 23:59 18 июля.

Водителям рекомендуется учитывать изменения при планировании маршрутов, проявить внимательность и ориентироваться на дорожные знаки.

Ранее мы сообщали о том, что улицу в центре Нижнего Новгорода перекрыли на месяц.