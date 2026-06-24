Улицу в центре Нижнего Новгорода перекроют на месяц Общество

Фото: ЦОДД НН

Движение транспорта частично перекроют на улице Новой практически на месяц. Постановление опубликовано администрацией Нижнего Новгорода.

Речь идет об участке от дома №34Б по улице Новой до дома №6 на площади Максима Горького.

Из-за работ на инженерных сетях от улицы Короленко до места проведения ремонта будет действовать двустороннее движение транспорта.

Ограничения продлятся 06:00 24 июня до 23:59 27 июля.

Водителям рекомендуется учитывать изменения при планировании маршрутов, проявить внимательность и ориентироваться на дорожные знаки.

Ранее мы сообщали о том, что сразу несколько улиц перекроют в Нижнем Новгороде из-за концерта Басты (16+) 27 июня.