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Более 50 проектов нижегородских ученых получили гранты РНФ в 2026 году

14 июля 2026 10:40 Наука
Более 50 проектов нижегородских ученых получили гранты РНФ в 2026 году

Фото: Антон Анисимов

Более 50 научных проектов нижегородских организаций получили поддержку Российского научного фонда (РНФ) с начала 2026 года. Победители определены по итогам нескольких профильных конкурсов фонда. Результаты отборов опубликованы на сайте фонда.

«Российский научный фонд остается одним из ключевых механизмов государственной поддержки науки. Победы нижегородских ученых в конкурсах РНФ говорят о высоком уровне научных школ региона и их способности обеспечивать технологическое лидерство нашей страны. Среди знаковых проектов, на которые получили гранты наши вузы: мультимодальная система для биомедицины от ПИМУ, создание фотосенсибилизаторов для терапии опухолевых заболеваний от ННГУ, тестирование защиты объектов энергетики от кибератак на цифровом полигоне от НГТУ. В этом году гранты РНФ впервые получил Университет „НЕЙМАРК“. Его проекты связаны с исследованием возможностей мозга, с замедлением когнитивного старения. Нижегородское правительство продолжит создавать условия для внедрения разработок наших ученых в экономику региона», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

За первое полугодие этого года грантовую поддержку получили коллективы Института прикладной физики РАН (18 проектов), Института металлоорганической химии РАН (6), Института химии высокочистых веществ РАН (2), Университета «НЕЙМАРК» (3), ННГУ (11), ПИМУ (10), НГТУ (3), НГАТУ (1). Размер финансирования по каждому из проектов составит от 1,5 млн рублей до 50 млн рублей ежегодно.

«Высокие результаты региона в конкурсах РНФ отражают эффективность системной работы по развитию науки и поддержке молодых исследователей. Хочется отметить, что наибольшую поддержку получили молодые ученые. Важно не только создавать условия для проведения фундаментальных исследований, но и помогать научным коллективам переходить к более масштабным проектам, укреплять сотрудничество науки, образования и высокотехнологичного бизнеса», — подчеркнула заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.

Также РНФ подвел итоги конкурса проектов ориентированных и прикладных научных исследований в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации». Победителем конкурса стал совместный проект ООО «Алькрона» и НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Ученые разработают прогрессивные конструкции комбинированного корпусного режущего инструмента и создадут цифровую платформу, объединяющую технологии машинного обучения для автоматизированного проектирования инструмента и аддитивного производства. Реализация проекта рассчитана на 2026−2028 годы. Общий объем финансирования составит 33 млн рублей, включая грант РНФ в размере 30 млн рублей и внебюджетные инвестиции предприятия в объеме 3 млн рублей.

«Конкурсы Российского научного фонда позволяют поддерживать весь жизненный цикл исследований — от инициативных проектов молодых ученых до прикладных разработок, создаваемых совместно с индустриальными партнерами. Для Нижегородского НОЦ особенно важно, что все больше проектов ориентированы на последующее внедрение результатов в реальный сектор экономики. Мы продолжим сопровождать исследовательские коллективы, помогая выстраивать взаимодействие с предприятиями и ускорять коммерциализацию перспективных технологий», — отметил директор АНО «Нижегородский НОЦ» Александр Тарасенко.

Наряду с федеральными мерами поддержки в настоящее время продолжается прием заявок на совместный региональный конкурс РНФ и Нижегородской области при участии квалифицированного заказчика. Мероприятие направлено на проведение поисковых научных исследований в интересах индустриального партнера. Оператор конкурса — АНО «Нижегородский НОЦ».

Ознакомиться с конкурсной документацией и условиями участия можно на сайте фонда.

Напомним, что период с 2022-го по 2031 год Указом Президента РФ Владимира Путина объявлен Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия — привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки. Со всей актуальной информацией о проекте и его инициативах можно ознакомиться на сайте: наука.рф.

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