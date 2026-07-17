Нижегородские ученые объяснили, почему комары кусают не всех Наука

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Комары действительно могут чаще кусать одних людей, однако дело вовсе не в «вкусной» крови или группе крови. Как сайту pravda-nn.ru объяснили специалисты ННГУ имени Лобачевского, насекомые находят человека по целому комплексу сигналов.

По словам директора Института биологии и биомедицины ННГУ Марии Ведуновой, одним из главных ориентиров для комаров является тепло. Именно поэтому после физических нагрузок или в жаркую погоду человек становится для них более заметным.

Кроме того, на привлекательность влияет и алкоголь. После его употребления усиливается капиллярный кровоток, кожа становится теплее, а это помогает комарам быстрее обнаружить человека.

Как отметил кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины ННГУ Владимир Зрянин, насекомые также ориентируются на углекислый газ, который люди выдыхают, и на запах кожи.

«Для комара основной стимул — это тепло, углекислый газ и определенные запахи. Обонятельные рецепторы у них хорошо развиты», — пояснил специалист.

Ученые также опровергли распространенный миф о том, что комары предпочитают людей с определенной группой крови. По их словам, насекомые не способны различать группы крови — для них гораздо важнее внешние сигналы, позволяющие найти жертву.

Разница в количестве укусов действительно существует, но объясняется она особенностями организма. Люди отличаются температурой кожи, интенсивностью потоотделения, запахом тела и обменом веществ. Кроме того, комары чаще выбирают участки с более тонкой кожей и близко расположенными к поверхности сосудами.

«Более привлекательны места, где кожа тоньше и сосуды расположены ближе к поверхности. Например, шея, сгибы локтей, области под коленями», — рассказала Мария Ведунова.

Ранее ученые объяснили, почему в этому году в Нижнем Новгороде произошло нашествие комаров.