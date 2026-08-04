Жену экс-мужа Бородиной увезли в полицию после скандала с нижегородкой Общество

Фото: Telegram-канал "HeadSuperStar"

Нижегородская бьюти-блогер Марина Ильина, известная проверками салонов красоты и «разоблачениями» специалистов, наведалась к очередному косметологу. На этот раз конфликт вышел за пределы региона — героиней ее расследования стала супруга бизнесмена Курбана Омарова Валерия.

Ильина вместе со съемочной группой РЕН ТВ приехала в косметологический кабинет Валерии Омаровой в Москве. Как утверждает блогерша, во время визита выяснилось, что аппарат для микроигольчатого RF-лифтинга может быть не оригинальным. Кроме того, у Валерии якобы не оказалось документов, подтверждающих ее квалификацию.

По данным программы «Экстренный вызов 112» (18+), ранее к Омаровой обращалась знакомая, у которой после процедуры ботулинотерапии возникла сильная аллергическая реакция. Девушка рассказала, что после инъекции ее госпитализировали с отеком Квинке. Она также утверждает, что косметолог не предоставила документы на использованный препарат.

Сама 25-летняя Валерия Омарова заявляет, что имеет профильное образование, а оборудование в кабинете сертифицировано. Показать документы она пообещала уже в присутствии сотрудников полиции.

Во время проверки между блогером и косметологом произошел конфликт. На место также приехал Курбан Омаров, более известный общественности как бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной. Он вступился за жену.

Марина Ильина опровергла эту версию, заявив, что Омарову увезли правоохранители. Блогер также сообщила, что ее заявление зарегистрировано, а кабинет якобы опечатали. Она потребовала предоставить дипломы и документы на оборудование, пообещав извиниться, если профильное образование подтвердится.

К слову, это не первый громкий конфликт вокруг Марины Ильиной. Ранее ее проверки нижегородских салонов красоты уже становились причиной скандалов, доходящих даже до драк. Владелица одного из таких салонов даже заказала убийство блогерши, но покушение смогли предотвратить.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ регионов по закупкам ботокса.