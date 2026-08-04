Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Telegram теперь под запретом? Отвечает юрист
Эксклюзив
Один день в гусиной столице: что посмотреть в Арзамасе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 августа 2026 13:23
Нижегородцам напомнили, как получить остаток маткапитала наличными
04 августа 2026 12:50
Глеб Никитин предложил создать госпрограмму развития речной инфраструктуры
04 августа 2026 12:19
Нижегородский минград согласовал облик высотки в Караваихе
04 августа 2026 11:51
Жену экс-мужа Бородиной увезли в полицию после скандала с нижегородкой
04 августа 2026 11:09
Пятилетнюю девочку случайно нашли в Нижегородской области
04 августа 2026 09:52
Нижегородцы с онкологией смогут бесплатно получить немедицинскую помощь
04 августа 2026 09:46
ННГУ и Россотрудничество открыли набор в волонтёрский проект «За Русский!»
04 августа 2026 09:28
Пруды в Нижегородской области вернули государству
04 августа 2026 09:00
Нижегородцев предупредили о фейковых письмах от Роспотребнадзора
04 августа 2026 08:00
Нижегородским многодетным семьям расширят права на земельные участки
Общество

Жену экс-мужа Бородиной увезли в полицию после скандала с нижегородкой

04 августа 2026 11:51 Общество
Жену экс-мужа Бородиной увезли в полицию после скандала с нижегородкой

Фото: Telegram-канал "HeadSuperStar"

Нижегородская бьюти-блогер Марина Ильина, известная проверками салонов красоты и «разоблачениями» специалистов, наведалась к очередному косметологу. На этот раз конфликт вышел за пределы региона — героиней ее расследования стала супруга бизнесмена Курбана Омарова Валерия.

Ильина вместе со съемочной группой РЕН ТВ приехала в косметологический кабинет Валерии Омаровой в Москве. Как утверждает блогерша, во время визита выяснилось, что аппарат для микроигольчатого RF-лифтинга может быть не оригинальным. Кроме того, у Валерии якобы не оказалось документов, подтверждающих ее квалификацию.

По данным программы «Экстренный вызов 112» (18+), ранее к Омаровой обращалась знакомая, у которой после процедуры ботулинотерапии возникла сильная аллергическая реакция. Девушка рассказала, что после инъекции ее госпитализировали с отеком Квинке. Она также утверждает, что косметолог не предоставила документы на использованный препарат.

Сама 25-летняя Валерия Омарова заявляет, что имеет профильное образование, а оборудование в кабинете сертифицировано. Показать документы она пообещала уже в присутствии сотрудников полиции.

Во время проверки между блогером и косметологом произошел конфликт. На место также приехал Курбан Омаров, более известный общественности как бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной. Он вступился за жену.

Марина Ильина опровергла эту версию, заявив, что Омарову увезли правоохранители. Блогер также сообщила, что ее заявление зарегистрировано, а кабинет якобы опечатали. Она потребовала предоставить дипломы и документы на оборудование, пообещав извиниться, если профильное образование подтвердится.

К слову, это не первый громкий конфликт вокруг Марины Ильиной. Ранее ее проверки нижегородских салонов красоты уже становились причиной скандалов, доходящих даже до драк. Владелица одного из таких салонов даже заказала убийство блогерши, но покушение смогли предотвратить.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в топ регионов по закупкам ботокса.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
блогеры красота проверки
Поделиться:
Новости по теме
06 июня 2026 11:02
Трихолог Варенова предупредила нижегородцев о прическах, которые вредят волосам
28 февраля 2026 14:36
Хирург Рождественская рассказала, как современные привычки добавляют возраст
16 мая 2025 10:29
Конфликт нижегородской блогерши и хозяйки салона обсудили на шоу "Пусть говорят"
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
03 августа 2026 09:56
Ночной забег 2026 в «Столице закатов»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных