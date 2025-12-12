Скандальную бьюти-блогершу избили в одном из нижегородских салонов Происшествия

Фото: телеграм-канал Марины Ильиной

Нижегородская бьюти-блогерша Марина Ильина, известная своими разоблачениями косметологов, подверглась нападению в одном из местных салонов красоты. Инцидент произошёл во время очередной проверки, когда девушка попыталась выяснить наличие у мастеров соответствующих документов.

Как рассказала Ильина в своем телеграм-канале, в салон она пришла с подругой, которая и записалась на процедуру. Блогерша села в зоне ожидания и включила камеру с самого начала. Она попросила показать документы об образовании, так как, по её словам, хозяйка салона Юлия оказывает услуги без диплома.

В результате у нее случился конфликт с хозяйкой салона, а затем подключился её муж, который вел себя агрессивно и набросился на девушку. Мужчина схватил блогершу за ноги и вытащил её из помещения. При этом Ильина ударилась головой об пол, получила сотрясение мозга, множественные ушибы и ссадины. Также была повреждена её камера.

Пострадавшая обратилась в травмпункт, где ей выдали медицинскую справку, подтверждающую травмы. После этого она подала заявление в полицию и надеется, что нападавшие понесут ответственность.

Марина Ильина ведёт блог, в котором рассказывает о недобросовестных бьюти-мастерах. Она часто фиксирует нарушения на видео и вызывает полицию, если обнаруживает отсутствие дипломов, лицензий или использование поддельного оборудования. Многие мастера негативно реагируют на съёмку, однако действующее законодательство разрешает снимать в общественных местах.

Согласно 29 статье Конституции, видеосъемка в общественных местах разрешена. Распространять такие материалы можно только с согласия участников, но в законе есть исключения. Без согласия допускается публикация, если человек позировал за плату, не является главным объектом съемки в общественном месте, или если видео снято для защиты государственных, общественных и прочих публичных интересов.

Напомним, весной один из конфликтов Ильиной с нижегородским салоном дошел до федерального телеканала, где скандал обсудили на программе "Пусть говорят" (16+).