Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
12 декабря 2025 13:25Нижегородцы жалуются на частный морг в садовом товариществе
12 декабря 2025 13:11Скандальную бьюти-блогершу избили в одном из нижегородских салонов
12 декабря 2025 10:47Нижегородские коллекторы и МФО получили штрафы на 20 млн рублей
12 декабря 2025 10:30Аферисты убедили нижегородца отдать полмиллиона рублей и семейный сейф
12 декабря 2025 09:56Мать семерых детей из Заволжья задержали за долги по алиментам
12 декабря 2025 09:42Условный срок получил директор нижегородского яхт-клуба за гибель подростка
12 декабря 2025 07:11Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Балахне
11 декабря 2025 19:40Мебельным аферистам в Нижнем Новгороде грозит срок за обман 63 клиентов
11 декабря 2025 17:44Три административных дела завели после ДТП со скорой в Дзержинске
11 декабря 2025 17:30Опубликовано видео ДТП со скорой помощью в Дзержинске
Происшествия

Скандальную бьюти-блогершу избили в одном из нижегородских салонов

12 декабря 2025 13:11 Происшествия
Скандальную бьюти-блогершу избили в одном из нижегородских салонов

Фото: телеграм-канал Марины Ильиной

Нижегородская бьюти-блогерша Марина Ильина, известная своими разоблачениями косметологов, подверглась нападению в одном из местных салонов красоты. Инцидент произошёл во время очередной проверки, когда девушка попыталась выяснить наличие у мастеров соответствующих документов.

Как рассказала Ильина в своем телеграм-канале, в салон она пришла с подругой, которая и записалась на процедуру. Блогерша села в зоне ожидания и включила камеру с самого начала. Она попросила показать документы об образовании, так как, по её словам, хозяйка салона Юлия оказывает услуги без диплома.

В результате у нее случился конфликт с хозяйкой салона, а затем подключился её муж, который вел себя агрессивно и набросился на девушку. Мужчина схватил блогершу за ноги и вытащил её из помещения. При этом Ильина ударилась головой об пол, получила сотрясение мозга, множественные ушибы и ссадины. Также была повреждена её камера.

Пострадавшая обратилась в травмпункт, где ей выдали медицинскую справку, подтверждающую травмы. После этого она подала заявление в полицию и надеется, что нападавшие понесут ответственность.

Марина Ильина ведёт блог, в котором рассказывает о недобросовестных бьюти-мастерах. Она часто фиксирует нарушения на видео и вызывает полицию, если обнаруживает отсутствие дипломов, лицензий или использование поддельного оборудования. Многие мастера негативно реагируют на съёмку, однако действующее законодательство разрешает снимать в общественных местах.

Согласно 29 статье Конституции, видеосъемка в общественных местах разрешена. Распространять такие материалы можно только с согласия участников, но в законе есть исключения. Без согласия допускается публикация, если человек позировал за плату, не является главным объектом съемки в общественном месте, или если видео снято для защиты государственных, общественных и прочих публичных интересов.

Напомним, весной один из конфликтов Ильиной с нижегородским салоном дошел до федерального телеканала, где скандал обсудили на программе "Пусть говорят" (16+).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
блогеры красота проверки
Поделиться:
Новости по теме
06 декабря 2025 15:20Нижегородка не смогла пройти в метро по биометрии после увеличения губ
01 декабря 2025 19:50Более 100 нижегородских бьюти-мастеров прошли обучение по профилактике ВИЧ
14 сентября 2025 17:29Нижегородцев предупредили о вреде масок для лица из некоторых овощей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных