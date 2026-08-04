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Бастрыкину доложат о смерти нижегородки после операции на глаз

04 августа 2026 12:34 Происшествия
Бастрыкину доложат о смерти нижегородки после операции на глаз

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти жительницы Арзамаса после операции на глаз в частной клинике Нижнего Новгорода.

Как сообщили в информационном центре ведомства, в эфире регионального телеканала ранее вышли сюжеты о случаях некачественного оказания медицинских услуг в частном медицинском центре областного центра. В них упоминалась история пациентки из Арзамаса, которая умерла спустя несколько дней после хирургического вмешательства в «Центре охраны зрения». На операцию женщину направили из городской поликлиники №3. Родственники погибшей опасаются, что виновные могут избежать ответственности.

По данному факту следователи СК по Нижегородской области возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления СК Александру Дынькову предоставить доклад о расследовании и доводах, прозвучавших в телесюжете.

Напомним, эта история развивается на фоне громкого скандала вокруг городской больницы №33 Ленинского района. В феврале 2026 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении и.о. главврача Павла Зубеева и его дочери Татьяны Соколовой, возглавляющей офтальмологическое отделение того же медучреждения. По данным прокуратуры, руководитель больницы в течение нескольких лет необоснованно начислял зарплату дочери, общая сумма выплат превысила 1 млн рублей.

В день задержания 70-летнего руководителя экстренно госпитализировали с инфарктом, позднее его прооперировали. Обвинение экс-главврачу так и не предъявили. В ходе обысков у фигурантов правоохранители изъяли служебные документы, носители информации и наличные. В коттедже у Зубеева обнаружили около 50 млн рублей.

Соколову задержали в феврале, ей предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере с использованием должностного положения.

Исполнение нового поручения председателя СК взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Александр Бастрыкин заинтересовался историей сироты из Арзамаса, который уже много лет не может добиться положенного ему жилья.

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Теги:
Александр Бастрыкин Смерть Уголовное дело
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