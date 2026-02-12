Задержанного и.о. главврача нижегородской больницы №33 прооперировали

Задержанный и.о. главврача нижегородской больницы №33 Павел Зубеев прооперирован. Об этом сообщил автор MAX-канала "Бокал прессека" Алексей Никонов.
По данным источника, пациенту сделали стентирование.
"Опубликованная ранее в СМИ информация о проблемах с сердцем у медика подтвердилась", - добавил Никонов.
Напомним, по данным НИА "Нижний Новгород", Зубеева госпитализировали с инфарктом 10 февраля, в день обысков по месту работы и жительства. При этом его дочь Татьяна Соколова арестована в рамках уголовного дела о мошенничестве. Руководителю больницы планируют избрать меру пресечения после улучшения здоровья, сказали в региональном управлении МВД.
